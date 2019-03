Den Kindern ist’s egal

Das Schützentheater „nur“ 160 statt 200 Jahre alt – für manche stolzgeschwellte Biberacher Patriotenbrust dürfte das eine Nachricht sein, die erst einmal verdaut werden muss. Gut möglich, dass das mancher anzweifelt. Ebenso möglich, dass es doch anders war. Aber was hilft es. Zeitzeugen leben nicht mehr, und schriftliche Belege existieren scheinbar auch nicht.

Was also tun? Sich ins Unvermeidliche fügen, von der Legende verabschieden, den Ball flach halten und das Beste daraus machen, so wie es die Schützendirektion nun auch tut. Und ob es nun 200 oder bloß 160 Jahre sind – „das stört keinen großen Geist“, würde Astrid Lindgrens Karlsson vom Dach vermutlich sagen.

Vielleicht müssen sich Stadt und Schützendirektion nun davon verabschieden, künftig noch mit „Deutschlands ältestem Kinertheater“ werben zu können, dem Schützentheater selbst nimmt das nicht seinen Reiz. Es überzeugt seit jeher nicht durch sein Alter, sondern durch die liebevolle Art der Inszenierung und dem hohen Engagement der vielen großen und kleinen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne sowie im Orchestergraben.

Den Kindern des Theaterensembles 2019 dürfte die ganze Traditionsdebatte ohnehin egal sein. Sie werden mit Begeisterung ans Werk gehen, genauso wie in jedem anderen Jahr. Freuen wir uns also auf eine tolle Premiere von „Die Schöne und das Tier“ am 29. Juni zum 160. Theatergeburtstag.

g.maegerle@schwaebische.de