Den Forschergeist wecken und fördern

Die Corona-Pandemie stellt vor allem Kinder auf die Probe. Auch die Hector Kinderakademien, ein Förderprogramm für besonders begabte Kinder in Baden-Württemberg, konnten coronabedingt nicht wie gewohnt regelmäßig stattfinden. Das änderte sich nun.

An der Hector Kinderakademie im Landkreis Biberach starteten nach den Winterferien nun wieder reguläre Kurse in Präsenz an allen drei Standorten: Grundschule Attenweiler, Grundschule Bronner Berg Laupheim und Grundschule Erolzheim.

Das Kursprogramm des Sommersemesters der Hector Kinderakademie im Landkreis Biberach umfasst 38 Angebote, die – bis auf wenige Restplätze – ausgebucht sind. Bei einigen Kursen gab es für acht Kursplätze 50 und mehr Buchungen, schreibt die Akademie in einer Mitteilung.

Die allermeisten Kurse an der Hector Kinderakademie Biberach finden in jedem Semester - nicht zuletzt aufgrund der großen Nachfrage – erneut statt. Darunter befinden sich interessante Kursangebote wie zum Beispiel „Biotechnologie zum Anfassen – einfach GENial!“ oder „Apothekenwerkstatt für Kids“ oder „Robotik und Programmierung“ oder „Verstehen wie Computer denken“.

Der letztgenannte Kurs „Verstehen wie Computer denken“ richtet sich an besonders begabte Dritt- und Viertklässler, die selbst einmal etwas programmieren möchten und verstehen wollen, wie Computerprogramme funktionieren. Die Kinder erarbeiten in diesem Kurs – unter Anleitung des Kursleiters Gernot Haager - spielerisch grundlegende informatische Konzepte mithilfe eigens für den Kurs konzipierter lebensgroßer Brettspiele und lernen anschließend, diese Konzepte beim Programmieren anzuwenden. Dazu werden die erworbenen theoretischen Kenntnisse vertieft, indem die Kinder von Kurssitzung zu Kurssitzung immer eigenständiger etwa Spiele und Simulationen oder die Plattform Arduino programmieren.

In den Kursen der Hector Kinderakademien, die in jedem Schulhalbjahr neu angeboten werden, sollen besonders begabte Kinder der Grundschule zu selbstständigem und entdeckendem Arbeiten angeregt und ihre Sozialkompetenz gefördert werden. Es gibt ein breites Spektrum an Kursangeboten, vorwiegend aber aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), die von Experten geleitet werden.

Die Eltern der „Hectorkinder“ nehmen Kontakt mit den Klassenlehrern auf. Im Buchungszeitraum können die Eltern – gemeinsam mit ihrem Kind – bis zu drei Kurse buchen. Über die Nominierung entscheidet letztendlich aber die Schule. Jede Schule kann in der Regel 10 Prozent der Schüler einer Klasse für Kurse der Hector Kinderakademie melden. Die Kurse finden außerhalb der Schulzeiten statt. Alle Kurse sind kostenfrei.