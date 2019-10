Den Anschluss verloren?

„In Deutschland herrscht ein Ideen-Notstand“, sagt Cornelia Gretz. „Vieles ist bei uns in Deutschland noch nicht angekommen, was in anderen Ländern längst üblich ist, wenn es darum geht, gute Geschäftsideen in ein Unternehmen zu verwandeln.“ Das sind klare Worte der Professorin für Entrepreneurship an der Hochschule Biberach. Deutschlandweit geht die Zahl der Existenzgründer zurück. Das sagen Experten – und auch der neue Gründeratlas 2016 – 2018 der Industrie- und Handelskammer Ulm bestätigt: Die Zahl derjenigen nimmt ab, die in der Region Biberach ein eigenes Unternehmen aus der Taufe heben. Im Jahr 2009 hat es dort noch rund 1350 Neugründungen gegeben, 2017 ist der Tiefstand mit 1023 Gewerben erreicht worden. Wie wird gegengesteuert?

Reich, aber nicht risikobereit

Im Vergleich mit anderen Regionen in Baden-Württemberg verzeichnet die IHK Ulm laut dem neuen Gründeratlas deutlich weniger Neugründungen. Demnach hat es im Landkreis Biberach 5,4 neue Firmen auf 1000 Einwohner zwischen 2016 und 2018 gegeben, im Landesdurchschnitt sind es 6,1. In Karlsruhe liegt die Kennziffer bei 6,38, in der Region Rhein-Neckar sogar bei 6,51. Unter anderem sind der Fachkräftemangel in Oberschwaben und die hohe Dichte an größeren Unternehmen Gründe, warum sich vor allem junge Menschen eher für einen Job in Festanstellung entscheiden, anstatt das Risiko einer Selbstständigkeit in Kauf zu nehmen.