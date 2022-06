„Demokratie in der Bewährungsprobe“ ist Thema eines Vortrags

Die Kath. Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau lädt für Mittwoch, 29. Juni, um 18.30 Uhr zu einem Gesprächsabend ein. Zum Thema „Demokratie in der Bewährungsprobe“ referiert Joachim Drumm dann im Bildungshaus Maximilian Kolbe, Kloster Reute in Bad Waldsee.

Der Referent geht der Frage nach, was Menschen dazu bewegt, sich populistischen Parteien, Gruppen und Politikern zuzuwenden? Das Phänomen „Populismus“ gab es zu allen Zeiten. Doch wie kommt es, dass heute die Empfänglichkeit für die einfachen populistischen Slogans in vielen Ländern gleichzeitig gestiegen ist? Joachim Drumm setzt sich seit Jahrzehnten mit soziokulturellen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen auseinander und hat mehrfach zu den Themen Populismus und Demokratie publiziert, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Eine Anmeldung bis 24. Juni für die Veranstaltung erfolgt über das Anmeldeformular unter www.keb-bc-slg.de oder per E-Mail an info@keb-bc-slg.de. Die Kosten betragen zehn Euro, inklusive Imbiss und Getränk. Für Leiterinnen und Leiter und Mitglieder von Teams/Ausschüssen der Erwachsenenbildung ist die Veranstaltung kostenfrei.