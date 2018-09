Demenz aus der Tabuecke holen

„Demenz – Theater des Lebens“ lautet der Titel des Fachtags Demenz, der inzwischen zum 14. Mal im Landratsamt Biberach stattfindet, in diesem Jahr am Freitag, 21. September, von 13 bis 17 Uhr. Er richtet sich an Fachkräfte, Angehörige von Demenzkranken, aber auch an interessierte Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.

Der Titel des Fachtags, der auf den ersten Blick provokant wirken mag, ist von den Organisatoren des Netzwerks Ehrenamt durchaus bewusst gewählt. „Demenz beinhaltet auch Elemente eines Theaterstücks“, sagt Thomas Münsch von der Caritas, „da gibt es dramatische, aber auch tragisch-komische Elemente“.

Diese Bandbreite soll auch das Theaterstück „Dave und der verlorene Blues“ thematisieren, das nach der Begrüßung im großen Sitzungssaal des Landratsamts gespielt wird. Dabei geht es um den ehemaligen Musiker Dave, der an Demenz leidet. Seine Tochter Paula versucht, sich fast bis zur Selbstaufgabe um ihn zu kümmern.

„Uns war es wichtig, ganz bewusst einen solchen Impuls zu setzen und anschließend darüber zu diskutieren“, sagt Michael Wissussek, der das anschließende Gespräch mit den Schauspielern Max Wiest (Bad Buchau) und Kerstin Baum (Kanzach) sowie der Regisseurin Yasemin Kont leiten wird. „Es geht darum, das Thema Demenz aus der Tabuecke zu holen und sich helfen zu lassen“, sagt Wissussek.

Ein weiterer Workshop befasst sich mit motorischen und kognitiven Übungen für Betroffene und Angehörige. Diese werden den Besuchern des Fachtags von angehenden Pflegedienst- und Wohnbereichsleitern vermittelt.

Als dritter Workshop steht ein Seminar zum Wohlbefinden durch Berührung und Massage mit ätherischen Ölen mit Pflegefachkraft Irene Bänsch zur Auswahl. „Auch wenn sie es oft nicht artikulieren, ist bei Demenzkranken ein Bedürfnis nach Nähe und Berührung da“, sagt Münsch.

Abgerundet wird der Fachtag durch die Stände von rund 20 Ausstellern und Dienstleistern rund ums Thema Demenz. Den Organisatoren ist wichtig, dass Interessierte auch ihre an Demenz leidenden Angehörigen zum Fachtag mitbringen dürfen. Für Verpflegung ist gesorgt, eine Anmeldung zum Fachtag ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.