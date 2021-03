Dem wilden Müll auf der Spur

Hier eine leere Flasche, dort eine Plastiktüte oder die Verpackung eines Schokoriegels: Wilder Müll gehört leider an vielen Stellen zum Erscheinungsbild der Stadt Biberach, sehr zum Leidwesen vieler Bürgerinnen und Bürger. Auch der zehnjährige Maximilian Braun hat sich über die Verschmutzungen geärgert und beschlossen, gemeinsam mit seinen Freundinnen und Freunden tätig zu werden. Auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat er um Unterstützung gebeten – und der Biberacher Schultes ließ sich nicht lange bitten.

Beim Spielen im Wald am Ortsrand von Biberach war Maximilian auf das Problem wilder Müllablagerungen aufmerksam geworden. Gemeinsam mit seinen Spielkameraden beschloss er spontan: Hier muss etwas getan werden. In einem handschriftlichen Brief wandte der junge Müllsammler sich an Oberbürgermeister Norbert Zeidler. In seinem Schreiben informierte er den Biberacher OB über sein Ansinnen, selbst anzupacken. Außerdem bat er um Unterstützung beim Abtransport des gesammelten Mülls sowie um entsprechende Ausstattung: Müllzangen und -säcke waren gefragt.

Norbert Zeidler war begeistert von dem Brief, der auf seinem Schreibtisch landete und entschloss sich spontan, nicht nur das angefragte Material zur Verfügung zu stellen, sondern die jungen Umweltschützer tatkräftig beim Müllsammeln zu unterstützen. Gesagt – getan: Gemeinsam mit Maximilian, fünf seiner Freundinnen und Freunde sowie seinen Eltern durchstreifte er eine Stunde lang Wald und Flur auf der Suche nach Abfällen. Die Ausbeute war üppig: Flaschen, Plastikplanen, Bauabfälle und sogar ein ganzer Rollladen landeten in den Eimern und Säcken sowie auf dem Kettcar mit Anhänger, das Max extra zur Sammlung mitgebracht hatte. „Wir haben sogar schon ein Paar Turnschuhe im Gebüsch gefunden“, erzählte Maximilian über den Erfolg einer vorangegangenen Sammelaktion. „Es ist schon Wahnsinn, was die Leute alles wegwerfen.“

Zum Abschluss dankte Zeidler den jungen engagierten Mitbürgern herzlich: „Euer Einsatz ist wirklich super“, so der OB. „Behaltet euch diese Einstellung euer Leben lang bei.“