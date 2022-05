Der Tourismus Biberach bietet drei Stadtführungen an. Am Sonntag, 22. Mai, steht die Führung „Dem Spittel ein Drittel?“ auf dem Programm.

Was hat es mit dem Esel auf dem Marktplatz auf sich, wo steht das älteste Haus Biberachs und gibt es eigentlich noch Biber in der Stadt? Antworten auf diese Fragen gibt es bereits am Samstag, 21. Mai, und am Mittwoch, 25. Mai, auf dem Historischen Stadtrundgang. Bei der zweistündigen Stadtführung am Samstagnachmittag mit Stadtführerin Biljana Wieland wird außerdem der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen acht Euro. Der Historische Stadtrundgang am Mittwochnachmittag mit Stadtführer Markus Pflug dauert eineinhalb Stunden und kostet sechs Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

1239 wird als Gründungsjahr des Spitals zum Heiligen Geist in Biberach genannt. Warum es „der Spital“ heißt? Im Mittelpunkt der Führung „Dem Spittel ein Drittel?“ am Sonntag, 22. Mai, mit Stadtführerin Biljana Wieland steht das Leben der Menschen in und um die soziale Einrichtung: Wie wurde geheilt? Wo Zähne gezogen? In welchem Zusammenhang stand der Baltringer Haufen, der an den Bauernaufständen 1525 und somit an der Formulierung der „12 Artikel“ beteiligt war? Die Führung dauert zwei Stunden, Beginn ist um 14 Uhr. Erwachsene zahlen acht Euro.

Treffpunkt der Führungen ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Weitere Informationen zu den Stadtführungen sind unter www.biberach-tourismus.de oder telefonisch unter 07351/511 65 erhältlich.