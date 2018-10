Dem Genießerlauf 2019 steht nichts im Weg

Der zweite Biberacher Genießerlauf am Sonntag ist ein voller Erfolg gewesen – und besser organisiert als im Vorjahr. Fehler, die dem Organisationsteam der Lauffreunde Biberach im vorherigen Jahr passierten, konnten sie in diesem Jahr umgehen.

Die bombastische Stimmung und der reibungslose Verlauf macht Constanze Harbort, Vorsitzende der Lauffreunde Biberach, glücklich. „Wir sind alle richtig geschafft, weil die vergangenen Wochen doch anstrengend waren, aber wir sind total glücklich.“

1111 Läufer sind an den Start gegangen. Zur Teilnahme angemeldet hatten sich eigentlich mehr als 1200 Läufer. „Manche waren wohl verhindert“, sagt Constanze Harbort. Sie ist dennoch äußerst zufrieden mit dem Verlauf, vor allem, weil in diesem Jahr alles glatt und problemlos über die Bühne ging. „Wir haben aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt“, sagt Harbort. 2017 reichten die Sitzplätze in den Shuttlebussen nicht aus, welche die Staffelläufer zu ihren Startpunkten beförderten. Ein zweites Mal gab es ein solches Problem nicht mehr. 2018 wurden direkt mehr Busse bestellt: „Dieses Jahr gab es Plätze für 1150 Menschen in den Bussen.“

Die Herausforderung eines Halbmarathon nahmen 391 Läufer auf sich, 720 Läufer hatten sich zum 3x7-Kilometer-Staffellauf angemeldet. Der diesjährige Erfolg soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden – so ist zumindest der Wunsch und Plan der Organisatoren. „Ich gehe fest davon aus, dass der Genießerlauf auch 2019 stattfinden kann“, so Constanze Harbort. „Zumindest, wenn das Wetter mitspielt.“