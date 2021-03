DELF-Klaususr am PG

Am Biberacher Pestalozzi-Gymnasium (PG) hat kürzlich die landesweit zentrale Klausur DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) stattgefunden. Die Französischschülerinnen und -schüler der Klassen zehn haben sich im Unterricht auf diese Prüfung vorbereitet. DELF ist ein international anerkanntes, vom französischen Staat vergebenes Zertifikat. Dank eines Pilotprojekts des Landes Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem französischen Bildungsministerium bereiten sich seit vergangenem Schuljahr alle zehnten Französischklassen des PG gemeinsam im Unterricht auf diese Prüfung vor. Dieses Jahr waren es mehr als 60 Schülerinnen und Schüler. Trotz Corona konnte der Termin wahrgenommen werden. Im Anschluss an die für alle verpflichtende Klassenarbeit erfolgt eine individuelle Beratung durch den Fachlehrer. Bei guten Erfolgsaussichten können sich die Schülerinnen und Schüler dann zur mündlichen Prüfung im Juni anmelden und so ihre Französischkenntnisse zum Ende der zehnten Klasse zertifizieren lassen.