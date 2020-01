Debattierer des Pestalozzi-Gymnasiums feiern Erfolge in Ulm

Am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) existieren seit Jahren zwei Debating-AGs. In diesen von den PG-Lehrern Elke Munz und Michael Frömmer angeleiteten Debattierclubs der Mittel- und Oberstufe werden auf Englisch tagesaktuelle Themen diskutiert. Jetzt waren die beiden Schülergruppen zu Wettbewerben in Ulm und konnten Siege einheimsen.

Die Senior Debater des PG haben auf der diesjährigen Senior League Tour gleich zwei Siege eingefahren. Gastgeber war das Schubart-Gymnasium in Ulm und gleich zu Beginn war klar, dass dies kein gewöhnlicher Debattiertag werden sollte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Debating Society Germany weigerte sich ein Team, eine Debatte vorzubereiten. Behandelt werden sollte die Frage, ob staatlich beauftragter Mord ein zulässiges Mittel der Politik sein sollte. Für ein Team war das Fürsprechen zu diesem Thema so stark emotional, dass es sich weigerte, die Debatte abzuhalten. Das PG-Team, das ebenfalls die schwierige „proposition“-Seite zugelost bekam, glänzte mit einer überzeugenden Strategie und einem eloquenten Redestil. Am Ende gab es einen 2:1-Sieg für Kristof Hegedüs, Carolin Miehle und Ikram Idderhem bei einer Debatte, von der alle glaubten, es könne nur die „opposition“ gewinnen.

Mit einem ganz anderen Thema hatten sich die Senior Debater in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt. Für die sogenannte prepared debate mussten sich die PGler mit pränataler Diagnostik auseinandersetzen. Hier zahlte sich eine akribische Vorbereitung aus, bei der die Schüler zu kleinen Experten im Bereich pränataler Diagnostik wurden, und schließlich gewann das PG-Team mit den Debatern Carolin Miehle, Anika Falke und Ikram Idderhem auch die zweite Debatte – und das gegen die favorisierten Dauerfinalisten vom Parler-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd.

Auch Junior Debater starten erfolgreich in die Saison

Debattierfreudig zeigten sich die auch die Junior Debater in den ersten beiden Runden dieses Schuljahres in Ulm, wo sie zunächst eine Stunde Zeit hatten, Argumente dafür zu finden, dass die Papierversion von Tageszeitungen auch im Zeitalter der Digitalisierung noch von Bedeutung ist. In der anschließenden Debatte darüber konnten die PGler diese so überzeugend präsentieren, dass sie gleich in der ersten Runde einen Sieg erringen konnten.

Da das Team aus Schwäbisch Gmünd, gegen das die PGler in der zweiten Runde antreten sollten, nicht erschien, ging diese Debatte ebenfalls an das PG. Dennoch hatte das PG-Team Gelegenheit, sein Können gegen ein anderes Team zu zeigen. Somit war die mehrwöchige Auseinandersetzung mit der Klimabewegung „Extinction Rebellion“ nicht umsonst gewesen und mit einem weiteren Sieg fuhr das neunköpfige PG-Team schließlich sehr zufrieden nach Hause. Und noch vor den Winterferien wird das Team nach Stuttgart fahren, sodass die Vorbereitung auf die nächste Debatte schon wieder im Gange ist. Dabei wird es um die Frage gehen, ob die Olympischen Spiele immer am selben Ort ausgetragen werden sollten.