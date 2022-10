Debatte zum Thema Nachhaltigkeit und Plastikverschmutzung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage der Hochschule Biberach haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen und der Senior Debating AG des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach eine Umweltdebatte abgehalten. Das Thema war: Is the development of a new biodegradable plastic alternative the best option to solve plastic pollution?

In einer leidenschaftlichen Debatte haben die beiden Teams über Ansätze zur Beseitigung des Plastikproblems gestritten. Am Ende gewann die Opposition mit ihrem mehrgliedrigen Ansatz „Refuse, Reuse, Rethink, Reduce und Recycle“. Äußerst eloquent überzeugten die „debater“ die Juroren der Hochschule davon, dass es für globale und komplexe Probleme keine einfachen Lösungen gibt, sondern einen multilateralen und internationalen Ansatz braucht. Bleibt nur zu hoffen, dass dies bei den Politikern Gehör findet.