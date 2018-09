Debütsieg für neue Spielgemeinschaft

Die Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft zwischen dem TSV Reute und der TG Biberach IV ist erfolgreich in die Saison in der E-Klasse gestartet. Bei den leicht favorisierten SF Vöhringen III holte Reute-Biberach II einen verdienten 2,5:1,5 Erfolg.

In der zweiten Hälfte der Vorsaison hatte sich bereits abgezeichnet, dass die TG Biberach Probleme mit der Personaldecke in der vierten Mannschaft bekommen wird. Da sich auch beim Nachbarverein TSV Reute Personalsorgen bemerkbar machten, beschlossen beide Clubs, die Kräfte zu bündeln. Ab der Saison 2018/19 werden zwei gemeinsame Mannschaften als Spielgemeinschaft (SG) Reute-Biberach an den Start gehen. Während die TG weiter selbstständig in Ober-, Landes- und Kreisliga spielen wird, wird die TG IV in die Reihen der Reuter integriert. Die gemeinsamen Mannschaften spielen in der B-Klasse Süd sowie als Perspektivteam mit paritätisch gemischtem Schachnachwuchs in der E-Klasse Nord. Die Kooperation erlaubt es nach TG-Angaben, einen breiten Spielbetrieb im Kreis aufrechtzuerhalten und ein größeres Angebot an den Nachwuchs zu richten.

Die Partien beim Debüt in Vöhringen gingen im Eiltempo über die Bühne. In ihrer ersten Turnierpartie überhaupt verfolgte Diana Lorenz am vierten Brett den falschen Plan und musste aufgeben. Für den schnellen Ausgleich sorgte Erik Hobson an Brett drei. Spitzenspieler Luca Sörgel spielt remis. Dennis Kiefel gewann an Brett zwei. Damit stand der 2,5:1,5-Debütsieg der Spielgemeinschaft gegen die SF Vöhringen III fest.