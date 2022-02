DAV Schneeschuh-Tour auf das Wertacher Hörnle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schneeschuh-Tourengruppe der Sektion Biberach des DAV war am Samstag, den 29. Januar, unter Leitung von Thomas Haile in den Allgäuer Alpen unterwegs. Geplant war eine Schneeschuh-Rundtour mit Start in Gschwend, nahe dem Allgäuer Dörfchen Unterjoch. Leider war die Wettervorhersage nicht die Beste. Aber gemäß dem Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ ist eine schlechte Vorhersage bei richtiger Bekleidung nebensächlich, so dass sich 12 Teilnehmer einfanden. Der Aufstieg erfolgte über das einsame Weißenbachtal unter der nördlichen Spieser-Wand vorbei an der Heisenloch-Alpe. Von dort an ging es zeitweise mäßig steil zwischen Bachrinnen, immer den Weg bergauf suchend, durch kleine Baumgruppen und Almflächen hinauf auf den Sommer-Wanderweg Spieser – Wertacher Hörnle. Es war zwar recht stürmisch, aber dadurch klarte der Himmel nach und nach auf und eine phantastische Fernsicht in alle Richtungen bereicherte die weitere Tour. Den Wintergipfel des Wertacher Hörnle erreichte die Gruppe gegen Mittag und wir waren uns schnell einig noch weiter zum Sommergipfel zu gehen. Dort erwartete uns dann eine ausgiebige Vesperpause. Mittlerweile kam auch die Sonne immer mehr zum Vorschein und wärmte uns mit ihren Strahlen. Der Rückweg zum Wintergipfel erfolgte auf derselben Route. Weiter bergab ging es auf dem „Mainstream-Weg“ des Wertacher Hörnles, vorbei an der Buchelalpe. Unseren Abstieg gestalteten wir immer wieder interessanter, indem wir ins schneebedeckte Gelände auswichen, wobei viel gerutscht und gelacht wurde. Eine Schlusseinkehr bei leckerem Kuchen und Kaffee rundete einen schönen Tourentag, mit einer tollen Gruppe, bei der sich der Tourenleiter recht herzlich bedankt, ab.