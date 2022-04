DAV-Multivisionsshow in der Kletterhalle Biberach

Einer Einladung des Kletterhallenteams des Sparkassendome folgt Bergsportprofi und Fotograf Christian Pfanzelt am Donnerstag, 12. Mai, nach Biberach. Ab 19.30 Uhr führt der Bergsportprofi Christian Pfanzelt die Zuschauer über einen sportlich-nachdenklichen Grenzkamm, wie der Veranstalter DAV Biberach mitteilt.

Warum gehen wir in die Berge? Was erhoffen wir eigentlich dort zu finden? Wie erleben wir „Flow“ und warum macht uns das so glücklich? Was ist der Unterschied zwischen Risiko und Wagnis? Welche äußeren Grenzen müssen wir respektieren, welche inneren Grenzen können wir überwinden? Diese und ähnliche Fragen sollen im Mittelpunkt des Abends stehen.

Atemberaubende Bilder, aber auch nachdenkliche und persönliche Geschichten eines leidenschaftlichen Bergsportlers, sind laut Ankündigung bei der Multivisionsshow zu erleben