DAV macht eine deutsch-schweizer Flusswanderung

Der DAV Biberach bietet am Karfreitag den 15. April eine deutsch-schweizer Flusswanderung von Jestetten zum Rheinfall an. Die Fahrt geht mit dem Zug nach Jestetten am Hochrhein, hier beginnt die Wanderung zur doppelten Rheinschleife bei Rheinau. Zuerst durch Jestetten hindurch zur überdachten Brücke über den Rhein und zur Bergkirche, von hier Blick zur Klosterinsel. Nun zum Wirtschaftshof und auf die Klosterinsel mit vorgesehener Mittagsrast. Das Kloster wurde 858 gegründet und 1862 aufgelassen.

Der Weiterweg führt am Rhein entlang zur Wehrbrücke, es wird nun die Rheinseite gewechselt. Dann geht es immer am Rhein entlang nach Nohl und zum Rheinfall mit 24 Metern Höhe bei Neuhausen. Von Neuhausen geht es mit dem Bus nach Schaffhausen. Hier gibt es eine Einkehrmöglichkeit und Rückfahrt nach Biberach mit dem Zug. Abfahrt ist am Bahnhof Biberach um 7.30 Uhr. Eine Anmeldung sollte am Dienstag 12. April von 19 bis 20 Uhr beim Tourenleiter Adolf Xeller unter Telefon 07351 29 366 erfolgen.