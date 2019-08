DAV-Jugend klettert in Kroatien

Die Sommerferienfreizeit der Jugendgruppe des DAV Biberach führte dieses Jahr in kroatische Klettergebiete. Neun Teilnehmer fuhren für zwei Wochen auf die Inseln Krk und Cres. In der ersten Woche wurden die Klettergebiete „Portafortuna" und „Baska" erkundet.

Traumhafte Routen bis zum siebten Schwierigkeitsgrad wurden von den Teilnehmern erklommen und am Standplatz wurde man mit frischen Feigen direkt vom Baum belohnt. Eine Mountainbike-Tour zur Kirche „Sveti Ivan" blieb auch bei Temperaturen nahe den 35 Grad Celsius nicht aus.

Viel Zeit verbrachte die Gruppe auch am Strand mit Schwimmen, Tauchen und Klippenspringen. Ein weiterer Höhepunkt für die Jugendlichen war der Ausflug zum Heilschlamm-Bad in Silo.

Die zweite Woche verbrachte die Gruppe auf der Insel Cres, ebenfalls auf einem Campingplatz, in Punta Kriza. Diese Woche war etwas entspannter. So wurde viel Zeit am Strand mit Paddeln und Tauchen verbracht. Der Höhepunkt hier war der Besuch der „Blauen Grotte" nahe des schönsten Dorfs Kroatiens, Lubenice. Viel zu schnell vergingen diese zwei Wochen und es musste wieder gepackt werden mit dem Ziel Biberach.