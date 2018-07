Datenschutz für Vereine

Seit 25. Mai 2018 ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Deutschland in Kraft. Die gesetzlichen Regelungen gelten natürlich auch für Vereine. Im praxisorientierten Seminar „Datenschutz im Verein“ setzen sich Vorstände und verantwortliche Mitglieder am Samstag, 29. September, von 14 bis 17 Uhr in der Volkshochschule mit den gesetzlichen Grundlagen und ihren Konsequenzen für den Vereinsalltag auseinander.

So sollen im Vortrag mögliche Fallstricke aufgezeigt und gleichzeitig Impulse aufgrund des neuen Datenschutzrechtes gesetzt werden. Referent Helmut Hiller wird das Datenschutzrecht erläutern, Tipps geben und generelle Schwachstellen bei den Vereinen aufzeigen. Maximal 20 Personen können teilnehmen, Kostenbeitrag zehn Euro.