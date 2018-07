„Existenzgründer haben faszinierende Eigenschaften: Sie sind ständig bestrebt zu lernen und verwenden ihre gesamte Energie darauf, noch besser zu werden.“ So charakterisiert der Biberacher Uwe Horstmann, seit zehn Jahren in der Berliner Startup-Szene unterwegs, seine erfolgreichen Partner.

Gemeinsam mit Chancenkapital BC, der Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse Biberach, hat er vor kurzem in die Mobility-Plattform Azowo in seiner Heimatstadt investiert. Im Juli, zum 20-jährigen Bestehen Chancenkapital BC, gab er den 150 Gästen im Innenhof des Kreissparkassen-Neubaus einen Einblick in die Welt der Startups.

Drei Tipps hatte Horstmann für künftige Unternehmer parat: „Alles was du machst, muss skalierbar sein und zehn- oder gar hundertmal größer werden können. Denke in Plattformen und lasse andere mitmachen. Sammle interessante Daten, denn Daten sind das neue Öl.“

„Vor 20 Jahren wollten wir eine Gesellschaft gründen, die Unternehmern hilft, Chancen zu nutzen und die Eigenkapitalausstattung zu verbessern“, sagte Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. „Und wir wollten natürlich am Erfolg der Unternehmen teilhaben.“

Gestartet ist die Gesellschaft mit einem Anfangskapital von einer Million Euro und 1,5 Mitarbeitern. Beim Namen habe man sich bewusst für eine positive Darstellung entschieden und die Gesellschaft nicht Risiko- oder Wagniskapital, sondern zukunftsweisend „Chancenkapital BC“ genannt. Damit habe man nicht die Gefahr, sondern die Lösung in den Vordergrund gerückt, erläuterte Vorstandsmitglied Kurt Hardt. Gemeinsam mit Gründungsgeschäftsführer Klauspeter Steinmayer ist er ebenfalls Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft.

Inzwischen strukturiert und platziert die Chancenkapital BC Beteiligungen im zweistelligen Millionenbereich. Als eine der größten Sparkassen-Beteiligungsgesellschaften hält die Chancenkapital BC heute mehr als 100 Beteiligungen an fast 100 Unternehmen, beschäftigt sechs Mitarbeiter und zählt, gemessen an der Zahl der Beteiligungen, zu den Top Zehn in Deutschland.