Die A-cappella-Band „Das wird super“! hat sich am Mittwochabend in der Stadthalle präsentiert. Die vier jungen Männer aus Wien setzten sich mit ihren verschieden farbigen Anzügen optisch effektvoll in Szene und zeigten mit ihrem Programm „Ich will noch ein bisschen tanzen“ A-cappella-Kunst der eigenen Art.

Nach eigenem Bekunden haben sie die weite Reise von Wien nach Biberach gemacht, um hier und anderswo endlich wieder auftreten zu können. Auch auf der Bühne wahrten sie den coronabedingten Abstand wie auch die circa 200 Zuhörer im großen Saal der Stadthalle.

Los ging es ganz im Stile traditioneller vierstimmiger Sangeskunst, aber nach wenigen Sekunden zeigten die vier mit dem Song „Sexy back“ ihren eigenen Stil, der von der modernen Popmusik geprägt ist.

Mit Harmonizer, Oktaver und Loopmaschine setzten sie die in diesem Genre gebräuchliche Technik effektvoll und sehr wirkungsvoll ein.

Dass die ehemaligen Wiener Sängerknaben virtuos singen können, zeigten sie in Solopartien, während die Mitsänger perfekt die Begleitvokalisen oder Schlagzeugeffekte nachahmten. So entstand auch beim „Move like Jagger“ ein komplexer Technosound. Mit viel Begleitrhythmus und Schlagzeugeffekten wurde auch „Der Kommissar“ von Falco interpretiert.

Dieser eigentlich untypische A-cappella-Sound, der nicht so sehr auf vierstimmigen homophonen Gesang abzielt, sondern jeder Stimme eine eigene Funktion und Ausrichtung überträgt, ist der charakteristische Stil dieser Band. Das ist vielschichtig, komplex, mitreißend, hochmusikalisch und kunstvoll.

Liebhaber traditioneller A-cappella-Musik wurden teilweise versöhnt mit ruhigen Balladen. Nach den aufpeitschenden Nummern hat das dem Konzert sehr gut getan. So nahm mit der Adaption von „I will always love you" die Band das Tempo heraus und entwickelte eine eigene, verfremdete Interpretation des berühmten Liedes, das wunderbar schräg mit einem Sekundvorhalt endete.

Beim „Beatbox Solo“ demonstrierte Phillip Schröter allein die Effekte des Live-Loopings. Der von ihm ins Mikrofon gesungene Begleitrhythmus wurde aufgezeichnet und erklang zur danach gesungenen Melodie, die wiederum zur anschließend gesungenen Keyboard-Imitation erklang, und so weiter, bis ein komlexer Live-Klang entstand.

In seiner Moderation erklärte Stefan Bleiberschnig zu „Careless Whisper“, dass die Band sich dem Vermächtnis verstorbener Künstler verpflichtet fühlt. In wunderbaren zwei- und dreistimmigen Melodielinien gedachten sie so George Michael.

Die erste Zugabe nach heftigem Schlussapplaus war „Purple Rain“ von Prince. Die vier Musiker zeigten mit extrem hoch gesungenen Soli und mit astrein intonierten Begleitstimmen nochmals die ganze Bandbreite ihres Repertoires.