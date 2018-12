Das wird für Biberach in Zukunft wichtig

Der Biberacher Gemeinderat hat am Montagabend den städtischen Haushalt 2019 mit einem Volumen von 238 Millionen Euro einstimmig verabschiedet. Oberbürgermeister Norbert Zeidler legte den Fokus in seiner Rede aber nicht auf das knapp 500-seitige Zahlenwerk, sondern spannte einen weiten Bogen über fünf Themenfelder, in denen er die Stadt Biberach in den kommenden Jahren gefordert sieht.

Aufgrund der Erkrankung und des Todes seines Vaters hatte Zeidler an der ersten Lesung des Haushalts Mitte November nicht teilgenommen. Am Montag holte er seine Haushaltsrede deshalb nach. Details des Haushalts thematisierte er dabei nicht, verwies zu Beginn aber auf die privilegierte finanzielle Situation der Stadt. „Lassen Sie uns das dankbar registrieren“, sagte Zeidler. Er danke dafür insbesondere den Arbeitnehmern aus Biberach und dem Umland, aber auch den Arbeitgebern, „die ganz bewusst hier in Biberach ihre Steuern zahlen und uns finanziell ausstatten“.

Zeidler legte den Schwerpunkt seiner Rede aber auf die Themen Mobilität, Migration/Integration, Gesundheit, Klimaschutz/Klimawandel und Digitalisierung. Sie beinhalten Herausforderungen, die sich nicht innerhalb einer Legislaturperiode oder Amtszeit lösen lassen, so Zeidler.

Mobilität mach nicht an den Stadtgrenzen Halt, deswegen seien Projekte wie die Regio-S-Bahn die Südbahn-Elektrifizierung sowie gute und bezahlbare ÖPNV-Systeme, auch im Umland, wichtig. Um nachhaltige Mobilität zu fördern, sie auch der Ausbau von Fuß-und Radwegen sowie die Erleichterung des Umstiegs zwischen den Verkehrsmitteln. Deshalb sei es wichtig, die Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und des Bahnhofsumfelds in den Blick zu nehmen. „Die Zunahme des Radverkehrs ist für die Stadt äußerst erfreulich – daher stört mich die bei uns etwas verkrampft geführte Diskussion Radfahrer versus Parkplätze“, so Zeidler. In Ermangelung eines akzeptablen ÖPNVs seien allerdings viele Menschen auch künftig auf das Auto angewiesen.

Im Bereich der Integration sei es trotz intesiver Bemühungen und eines Konzepts nicht gelungen, die gesamte Bevölkerung zu erreichen und am Integrationsprozess zu beteiligen. Das Integrationskonzept aus dem Jahr 2009 solle 2019 fortgeschrieben werden. Ziel sei, dabei möglichst viele mitzunehmen und eine Aufspaltung der Stadtgesellschaft, Subkulturen und die Radikalisierung einzerlner Personen oder Gruppen zu verhindern. „Kitchen on the run“ sei 2018 in dieser Hinsicht ein zentrales Projekt gewesen, sagte Zeidler. Dabei dürfe aber nicht aus dem Blick verloren werden, „dass Migration und Integration deutlich mehr bedeutet als lediglich Flüchtlinge“. In Biberach lebten derzeit 113 Nationalitäten, so Zeidler. Dazu gehörten auch hochqualifizierte Ausländer in den großen Unternehmen der Stadt. Zusammen mit diesen müsse man über eine Art „Job-Marktplatz“ nachdenken, um bei einer Jobannahme in Biberach den Partner oder die Partnerin gleich mit in Arbeit zu vermitteln, sagte Zeidler.

Für das Thema Gesundheitsversorgung sei die Stadt zwar nur indirekt zuständig. Beim Neubürgertag, den der OB alle zwei Jahre veranstaltet, sei das Thema Ärzteversorgung in Biberach ein wichtiges gewesen. Die Versorgung der Stadtteile und Teilorte mit Allgemein- und Fachärzten werde eine große Herausforderung werden. Eine noch größere werde das Problem des Pflegekräftemangels, „insbesondere, wenn wir Babyboomer in die kritische Lebensphase kommen, so Zeidler. „Unser heutiges System ist hierauf noch nicht vorbereitet.“

Der Klimawandel betreffe mit seinen Auswirkungen auch die Stadt Biberach. Mit dem European Energy Award (EEA), den die Stadt als Zertifikat bereits erhalten hat, seien Maßnahmen verbunden, die dazu beitragen, dass weniger Energie benötigt werde, erneuerbare Energieträger vermehrt genutzt und Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden. Für 2022 strebe die Stadt Biberach die EEA-Zertifzierung in Gold an. „Das bedarf aber nicht unerheblicher Anstrengungen“, so Zeidler. Die Stadtverwaltung selbst sei nämlich nur für zwei Prozent des CO-Ausstoßes in der Stadt verantwortlich.

Bei der Digitalisierung gibt es aus Zeidlers Sicht gerade „eine Unmenge an Aktionismus und viele Scheindebatten“. Der OB plädierte für eine kommunal übergreifende Zusammenarbeit, so wie es der Landkreis mit dem Aufbau des Backbone-Netzes vorbildlich vormache. Biberach müsse sich in den kommenden Jahren Gedanken über ein Leitbild zur Digitalisierung machen, sagte Zeidler. Darin müsse eine zentrale Anlaufstelle für Digitalisierung enthalten sein.

„Bleibt bitte vernünftig!“