OB-Wahl, Funkmast, Thema Krieg: Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Am 27. März ist es soweit: Laupheim wählt seinen neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin. Zur Wahl stellen sich fünf Männer und eine Frau. Alles Wichtige zu den Kandidaten und der Kandidatin gibt es kompakt in unserem Dossier.

In Biberach war plötzlich das Handynetz weg. Der Grund: Eine Mobilfunkantenne wurde abgebaut. In der Riedlinger Straße bekamen deshalb viele Bürger die Konsequenzen zu spüren.

Auch an den Schulen ist das Thema Krieg in der Ukraine angekommen. Der Konflikt wird in den Klassen auf unterschiedliche Weise thematisiert. Inzwischen sehen sich einige Lehrkräfte Kritik ausgesetzt.

Unter dem Motto „Brücken bauen statt spalten“ haben sich rund 100 Menschen auf dem Biberacher Marktplatz zu einer Podiumsveranstaltung zum Thema Corona versammelt. Organisiert und besucht wurde das Treffen aber hauptsächlich von Kritikern der Maßnahmen.

