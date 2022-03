OB-Wahl, Schützen, Ukraine: Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Am 27. März wird es ernst: Laupheim wählt sein neues Stadtoberhaupt. Vorab standen die Kandidaten am Donnerstagabend bei uns Rede und Antwort.

Marcus Schmid hat den Stress eines Wahlkampfes dagegen bereits hinter sich. Der 39-jährige Jurist gewann bei der Bürgermeisterwahl in Erlenmoos in zweiten Anlauf mit 57,85 Prozent der Stimmen.

Die St.-Elisabeth gGmbH wird das Altenzentrum Goldbach in Ochsenhausen für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen schließen. Das wird teuer und wohl nicht für alle zu stemmen sein.

Ein Zufall und viele helfende Hände haben dafür gesorgt, dass eine ukrainische Familie flüchten konnte. Jetzt sind sie nur noch erleichtert - und freunden sich in Neufra bereits mit der schwäbischen Küche an.

Die Themen im Überblick: