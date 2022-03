OB-Wahl, Schützen, Ukraine: Rückblick auf die Woche im Kreis

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Am Montag, Punkt 18 Uhr, ist die Bewerbungsfrist für die OB-Wahl in Laupheim abgelaufen. Ein weiterer Kandidat hat damit noch seine Bewerbung öffentlich gemacht, insgesamt gibt es sechs Bewerber.

Im Mai 2021 hatte ein 83-jähriger Traktorfahrer ein Motorrad übersehen. Der Motorradfahrer ist bei dem Unfall verstorben. Der Traktorfahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Jetzt wurde der Mann zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Biberacher Schützenfest könnte in diesem Jahr wieder „normal“ ablaufen. Die Schützendirektion gibt jetzt schon Einblick in die Pläne, die vielversprechend klingen. Nur eine Aktion fällt wohl jetzt schon weg.

Die Themen im Überblick: