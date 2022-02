Das war in dieser Woche im Kreis Biberach wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Sechs Ungeimpfte aus dem Gesundheitswesen schildern, warum sie sich trotz drohenden Jobverlusts einer Impfung verweigern.

Zwei weitere Kandidaten haben diese Woche ihre Bewerbung um den Posten als Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterin von Laupheim eingereicht. Damit sind es fünf Bewerber, die Bewerbungsfrist endet am Montag.

Die einzige noch bestehende Metzgerei in Riedlingens Innenstadt macht jetzt dicht.

Vor dem Amtsgericht klagt ein Jurist gegen die Stadt Biberach – wegen eines Knöllchens. Der E-Autofahrer findet es daneben, dass an Ladesäulen Parkgebühren verlangt werden.

Die wichtigsten Themen im Überblick: