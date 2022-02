Das war in dieser Woche im Kreis Biberach wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Die Einbruchs- und Brandserie in Biberach beschäftigt die Polizei weiter. Inzwischen wurde ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger gefasst. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

So schnell ist die Feuerwehr am Einsatzort. Laut einer deutschlandweiten Studie geht es mancherorts nicht schnell genug. Trifft das auch auf Biberach zu? Dazu wurden Zahlen zu Anfahrtszeiten im Kreis veröffentlicht.

In Dettingen löste eine Katze einen Feuerwehreinsatz aus. Das Tier war mit dem Kopf in einer Kabeldurchführungsbohrung im TV-Schrank einer Familie steckengeblieben. Die Einsatzkräfte konnten das "tiefenentspannte" Kätzchen schließlich befreien.

Im Fall des Tötungsdelikts im Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried, hat der angeklagte Bewohner vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Im August vergangenen Jahres hatte er seinen 70-jährigen Mitbewohner mit zwei Messerstichen getötet.

Wenn eine Traditionsbäckerei schließt. Seit mehr als 120 Jahren gibt es die Bäckerei Mangold in Laupheim. Zum 1. April ist Schluss, weil sich nicht nur die Nachfolgersuche schwierig gestaltete.

Dem Baugesuch der Firma Visiotex hatte der Gemeinderat Attenweiler schon 2011 zugestimmt. Auf den Bau eines Gewerbegebäudes aber wartet die Gemeinde bis heute. Jetzt drohen Sanktionen.