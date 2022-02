Das war in dieser Woche im Kreis Biberach wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Schnee und Glätte machten den Fahrern in der Region am Sonntag und Montag zu schaffen. An beiden Tagen ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm durch Schnee und Glätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelndem Abstand etwa 40 Unfälle in der Region.

Das Vertrauen in die Kirche sinkt. Die Debatte über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zeigen erste Folgen in der Region. Standesämter registrieren schon jetzt für diesen Januar mehr Kirchenaustritte als in den Vorjahren. So stehen die Pfarrer aus dem Landkreis Biberach dazu.

Zwei Brände und sieben Einbrüche hat es innerhalb von zwei Tagen in Biberach gegeben. Fast alle Tatorte befinden sich im Stadtgebiet. Es soll sich laut Polizei um einen männlichen Einbrecher handeln. Die Polizei ermittelt.

Nachdem die ersten Entwürfe für das künftige Baugebiet Hirschberg vorgestellt wurden, ist vor allem bei der CDU der Ärger darüber noch nicht verraucht. Noch immer sorgen die Entwürfe für Biberachs großes Baugebiet für Debatten.

Hat der Biberacher Energieversorger Ewa Riss versucht, die Wahl eines Betriebsrats durch die Kündigung einer damit betrauten Mitarbeiterin zu behindern? Diesen Vorwurf erhebt die Gewerkschaft Verdi in Ulm. Die Geschäftsführerin der Ewa Riss widerspricht dieser Darstellung.

