Das war in dieser Woche im Kreis Biberach wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

Eine Ära geht zu Ende. Der Biberacher Marcel Grünelt hat den Bioland-Hofladen in Mettenberg übernommen. Die ehemalige Inhaberin Paula Weber erzählt, warum sie sich zu diesem Schritt entschieden hat.

PCR-Tests soll es künftig nicht mehr für alle geben. Wie wichtig dieses Angebot jedoch ist, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Hochdorf. Dort haben die Schnelltests versagt, die Kita-Kinder steckten sich gegenseitig an.

Die Geburt ist ein emotionales Erlebnis. Für manche wird sie durch Schikane und Gewalt zum Albtraum. Eine Betroffene berichtet, was sie während der Geburt in einem Krankenhaus der Region erlebt hat.

Mehr als 700 Verbände, Vereine und Privatpersonen haben eine Solidaritätserklärung des Landrats unterzeichnet. Eine Rektorin hingegen sagt öffentlich, weshalb sie persönlich es für nicht richtig hält, diese Erklärung zu unterzeichnen.

Eine Gruppe von Eltern kritisieren die sogenannten Lollitests in der Kirchdorfer Kita. Deshalb hatte sich eine stattliche Menge von ihnen vor dem Rathaus getroffen und sich auch im Rat geäußert.

Die wichtigsten Themen im Überblick: