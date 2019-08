„Das war ein besonderes Spiel für mich“

Seit vier Jahren spielt der mittlerweile 18-jährige Alexander Kopf aus Alberweiler schon für den VfB Stuttgart. Am Dienstag stand der A-Jugendliche zum zweiten Mal auch im Kader der zweiten Mannschaft des VfB, die im WFV-Pokal beim FV Biberach mit 5:1 gewann. 45 Minuten durfte Kopf im zweiten Durchgang auf den Platz. Michael Mader hat mit dem Abwehrspieler gesprochen.

Alexander, Sie haben heute eine Halbzeit bei der Oberligamannschaft mitspielen dürfen. Ein „Zuckerle“ von Trainer Paco Vaz, weil Sie von hier kommen?

Sicher hat das eine Rolle gespielt, denn es war erst mein zweiter Einsatz mit diesem Team überhaupt. Im WFV-Pokal wurde ich schon mal eingewechselt. Jedenfalls hat es mich sehr gefreut, dass ich auflaufen durfte.

Wie ist es denn überhaupt, wieder mal in der Heimat zu sein?

Sehr schön, meine Familie und viele Bekannte und Freunde waren im Stadion. Das ist schon ein besonderes Spiel für mich gewesen.

Was sagen Sie zum Spiel?

Wir haben sicher verdient gewonnen, aber der FV Biberach hat es sehr gut gemacht und hat uns vor allem in der ersten Halbzeit schon ein wenig geärgert. Nach der Pause war es dann doch eine klare Sache.

Mit der U19 des VfB sind Sie im vergangenen Jahr im Finale um die deutsche Meisterschaft an Borussia Dortmund gescheitert. Was ist in diesem Jahr Ihr Ziel?

Wir wollen ganz klar die Scharte auswetzen. Unser eindeutiges Ziel ist schon die Meisterschaft. Speziell für mich persönlich, weil ich dann aus der Jugend rausgewachsen bin. Mit der heutigen Mannschaft wollen wir auf jeden Fall in die Regionalliga zurückkehren.