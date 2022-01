Das war in dieser Woche im Kreis Biberach wichtig

Aufreger und wichtige Schlagzeilen haben die Woche geprägt. Vielleicht haben Sie die wichtigsten Meldungen in dieser Woche noch nicht mitbekommen und wollen sich trotzdem jetzt noch informieren? Mit unserem Wochenrückblick wollen wir Ihnen genau das anbieten. So sind Sie stets über die wichtigsten Meldungen in Ihrer Region informiert.

In einem gut vierstündigen Kolloquium haben drei von der Stadt ausgewählte Planungsbüros am Montag in der Gigelberghalle vorgestellt, wie sie sich die städtebauliche Entwicklung des früheren Krankenhausareals in Biberach, das Baugebiet Hirschberg, vorstellen. Es gibt Lob für mutige Ideen, aber auch Kritik.

Im wöchentlich erscheinenden Magazin „Focus“ sind die „100 Frauen des Jahres“ vorgestellt worden. Unter ihnen ist neben Ursula von der Leyen sowie Angela Merkel auch eine Riedlingerin.

In zwei Waldgebieten bei Tannheim wurde eine enorme Menge Müll illegal entsorgt. Die Gemeinde sucht Zeugen, der Bauhofleiter hat einen Verdacht.

Das Programm steht, die Planungen laufen. Die Hoffnungen, dass das Laupheimer Kinder- und Heimatfest in diesem Jahr wieder stattfinden kann, sind groß. Der Vorsitzende des Heimatfestvereins Ralf Aubele spricht über den Stand der Dinge.

Die wichtigsten Themen im Überblick: