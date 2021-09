Das vhs-Programm für Herbst und Winter steht fest

Das gedruckte Semesterheft liegt ab sofort in der Stadt aus, digital ist es verfügbar unter vhs-biberach.de. Hier können sich Interessierte auch anmelden. Eine Anmeldung ist außerdem möglich unter vhs@biberach-riss.de oder per Telefon unter 07351/51-338.

Die gute Nachricht geben die Veranstalterinnen und Veranstalter vorweg: Nach eineinhalb Jahren Corona kann ein Großteil der Kurse der Volkshochschule (VHS) Biberach wieder vor Ort stattfinden – unter den aktuell geltenden Hygiene-Regeln. Dennoch bleibt ein großes Onlineangebot bestehen. Daneben wird es in den kommenden Semestern Hybridkurse geben. Eine mobile Teilnahme, etwa von zu Hause aus, bleibt somit möglich.

Besonders viele Onlineangebote gebe es im Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt. Aber auch zu Natur, Klima und Digitalisierung, wie VHS-Leiterin Effi Holland mitteilt. Ergänzt wird das Angebot mit Führungen durchs Federseeried, das Arboretum in Wennedach, durchs Museum zur Geschichte von Juden und Christen in Laupheim und über den Biolandhof Weber in Mettenberg.

Neu sind Kurse im Bereich Rhetorik. Ein Kurs zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie man überzeugend argumentiert und schlagfertig kontert, im anderen Seminar liegt der Fokus auf gewaltfreier Kommunikation. Ein weiterer Kurs soll Atem, Stimme und Kommunikation trainieren. Im Kunstbereich bietet die Volkshochschule nun eine Reihe an, bei der sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an mehreren Terminen mit abstrakten Serien beschäftigen. Der Kunstherbst findet dieses Jahr Mitte November statt.

Für alle Schriftliebhaberinnen und -liebhaber gibt es einen Handlettering-Workshop zum Thema Weihnachten. Wer sich anderweitig kreativ auf Weihnachten vorbereiten möchte, für den ist der Adventskranz-Workshop vielleicht eine Option.

„Im Bewegungsbereich haben wir vor allem den Yoga-Bereich nochmal stark erweitert“, sagt Holland. Auch Bettina Hering erweitert den Bereich – mit mehreren Kursen in Suryasoul, einem Tanz- und Meditationsprogramm, das auf den Philosophien von Tao, Yoga und Tanz beruht. Zum Thema Fitness wird ein Kurs auch im Herbst draußen stattfinden: Beim funktionellen Outdoor-Ganzkörpertraining soll die Ausdauer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbessert und gleichzeitig Muskeln aufgebaut werden.

Auch im Herbst können Interessierte mit Dozentinnen der vhs die Natur entdecken: Neben Wildkräuterführungen in Biberach und Baltringen stehen sowohl ein Kurs zur Teekunde als auch ein Kurs zu Räuchern mit heimischen Kräutern auf dem Programm.

Im Sprachbereich bietet die vhs Biberach in diesem Semester viele kleine Sprachen wie Neuhebräisch, Afrikaans oder Türkisch online an.

Der Fachbereich IT und Berufliche Bildung bietet in diesem Semester erneut zahlreiche Office-Kurse an. Neben Outlook-, Word-, Excel- und PowerPoint-Seminaren, die in Präsenz stattfinden, bleiben die Onlineangebote bestehen. „Nachdem die Online-Reihe Excel so gut angenommen wurde, haben wir sie für den Herbst neu aufgelegt“, sagt Effi Holland. „Jeden Mittwoch von September bis Februar können sich Interessierte für ein Excel-Thema anmelden.“

Eine Einschränkung gibt es bei dem vielfältigen Angebot vor Ort jedoch: Nach derzeitiger Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg kann nur derjenige an vhs-Kursen in Innenräumen teilnehmen, der geimpft, genesen oder aktuell getestet ist.