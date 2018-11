Das Vermächtnis des Ehrenbürgers lebt weiter

Rund 15 200 Euro hat die Hugo-Rupf-Stiftung zu Beginn der Adventszeit an acht Biberacher Vereine und Einrichtungen ausgeschüttet. Inzwischen tut sie dies seit 40 Jahren.

1978 gründete der in Biberach aufgewachsene Industriemanager Hugo Rupf die Stiftung, die drei Zwecke verfolgt: die Förderung des Management-Nachwuchses im Allgemein und die Unterstützung des kulturellen Lebens in Biberach und Heidenheim. Beiden Städten fühlte sich der im Jahr 2000 verstorbene Hugo Rupf zeitlebens verbunden, allen voran dem Biberacher Schützenfest. Er war Ehrenmitglied der Schützendirektion und seit 1983 Ehrenbürger von Biberach.

Stiftungsvorsitzender und Rupf-Enkel Nikolas Palmarini überreichte bei einer kleinen Feierstunde die Spendenbriefe. Wie in jedem Jahr zählte die Stiftung Schützendirektion zu den Begünstigten. Das Geld werde unter anderem für die Tromllerausbildung, das Schützentheater und den Bunten Umzug der Schulen eingesetzt, sagte Rainer Fuchs, Vorsitzender Schützendirektion.

Die Literaturstiftung Oberschwaben erhielt ebenfalls eine Spende. Sie will das Geld nutzen, um einen Sammelband junger Autoren herauszubringen. „Die jungen Schriftsteller hätten sonst keine Chance auf Veröffentlichung, so der Stiftungsvorsitzende, Biberach Alt-OB Claus-Wilhelm Hoffmann.

Die TG Biberach, der mit 6500 Mitgliedern und 29 Abteilungen größte Verein der Stadt, will die Spende der Hugo-Rupf-Stiftung zur Häfte für die Kindersportschule verwenden. „Die andere Hälfte vergeben wir als internen Hugo-Rupf-Preis für besondere Jugendprojekte unserer Abteilungen“, sagte TG-Geschäftsführer Thiemo Potthast.

Die Gesellschaft für Heimatpflege in Biberach und dem Landkreis nutzt die Spende laut ihrem Vorsitzenden Otmar Weigele unter anderem zur Förderung eines Buchprojekts, das sich mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Städte und Gemeinden des heutigen Kreisgebiets befasst (SZ berichtete).

Der Dramatische Verein Biberach fördert mit der Spende unter anderem Workshops für seine Schauspieler, sagte der stellvertretende Vorsitzende Roland Boehm. Außerdem müsste die Einrichtung in den Vereinsräumen im Komödienhaus zum Teil erneuert werden.

Die Spende der Hugo-Rupf-Stiftung an die Jugendkunstschule (Juks) Biberach fließt in das Projekt „Atelier der Kulturen“, so Juks-Leiterin Susanne Maier. Im ehemaligen Oblatenkloster auf dem Mittelberg gibt es einen Malort an dem Kinder aus Deutschland und von Geflüchteten gemeinsam malen.

Der städtische Kindergarten Rißegg fördert mit der Spende der Hugo-Rupf-Stiftung in Kooperation mit der Volkshochschule ein spezielles Yoga-Angebot für Kinder.

Buch zum Filmfest

Auch der Verein Biberacher Filmfestspiele gehörte im Jahr seines 40. Bestehens zu den Begünstigten der Stiftung. Man werde die Spende dafür nutzen, um die Geschäftsstelle besser auszustatten, sagte Vereinsvorsitzender Tobias Meinhold. Außerdem soll ein Buch „40 Jahre Biberacher Filmfestspiele“ gefördert werden, das 2019 erscheint.