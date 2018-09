Das Thema Suizid aus der Tabuzone holen

Der Säugling, der am Montag tot in einem Waldstück in Frohnstetten gefunden wurde, ist am vergangenen Wochenende zur Welt gekommen. Das ist das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Wie Polizei und Staatsanwalt am Donnerstagnachmittag gemeinsam mitteilten, hat der Junge demnach nach seiner Geburt gelebt; zur genauen Todesursache ist aber nach wie vor nichts bekannt. „Sie steht immer noch nicht fest“, sagt Polizeisprecher Markus Sauter vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage.