Das Spielmobil sucht weitere Mitstreiter

Das Spielmobilteam von Jugend Aktiv sucht wieder Jugendliche ab 15 Jahren, die bei Spielmobilaktionen mitarbeiten wollen und dabei ein Taschengeld verdienen können. Das Spielmobil ist ein großer Hänger mit Spielsachen, der von Privatleuten, Firmen und anderen gemietet werden kann. Auch einzelne Spielekisten mit Angeboten für drinnen und draußen sind im Repertoire.

Jugend Aktiv organisiert auf Nachfrage ganzjährig Spielangebote für Groß und Klein zu Gelegenheiten wie Kindergeburtstagen, Gartenpartys oder Jubiläen. Das Team braucht wieder Jugendliche zur Verstärkung. Eine Spielmobil-Basis-Schulung sowie 20 Praktikastunden sind Grundvoraussetzung für die Mitarbeit.

Danach gibt es Fortbildungen wie Jugendleiter-Grundschulung, Kinderschminken, Basteln mit Wertstoffen, das Spiel mit Handpuppen und weitere Angebote, die ein Spielmobil-Mitarbeiter kostenlos besuchen kann. Die Spielmobil Basis-Schulung findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, statt. Der Anmeldeschluss ist am 11. März.

Weitere Informationen für die Spielmobilmitarbeit gibt es bei Mabel Engler (Jugend Aktiv) unter Telefon 0151/27150134 oder per E-Mail an die Adresse mabel.engler@jugendaktiv-biberach.de. Anmeldungen nimmt Susanne Koch (Jugendhaus 9teen) telefonisch unter 07351/519660 (Montag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr) entgegen oder per E-Mal an die Adresse susanne.koch@jugendaktiv-biberach.de.