Das sind die Rondellkonzerte 2022

Bei den beliebten und erfolgreichen Rondellkonzerten sind am kommenden Sonntagabend, 7. August, Italo & Friends an der Reihe. Die Band um Frontmann Italo, der selbst Organetto und die Bluesharp spielt und singt, spielt einen bunten Mix aus Blues, Rock, Italo-Pop und manches mehr. Italo Colombo und seine Freunde reisen dazu extra aus Biberachs italienischer Partnerstadt Asti an. Beginn ist um 19 Uhr, und die Veranstalter sind sich ihrer Ankündigung sicher, dass der Funke recht schnell von der Bühne auf das Publikum überspringen wird, sodass ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend sicher ist. Foto: Veranstalter