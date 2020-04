Das sind die neuen Biberacher Kirchengemeinderäte

Die katholischen Kirchengemeinderäte wurden am 22. März aufgrund des Coronavirus per Briefwahl gewählt. Nachfolgend die Ergebnisse für die Kirchengemeinden in der Kernstadt und den Teilorten.

St. Martin Biberach: Wahlbeteiligung 14,18 Prozent (2015: 15,19 Prozent). 16 Bewerber hatten für 14 Sitze kandidiert. Gewählt wurden sechs Frauen und acht Männer; Durchschnittsalter 55 Jahre; fünf Räte sind neu. Die Gewählten: Katharina Baiker-Thoma, Rudolf Ehmann, Helene Fetsch, Sonja Gastel, Raymund Göster, Markus Hermann, Christian Hiller, Peter Jehle, Diana Klinner, Simon Menth, Elisabeth Rach, Jan Sandel, Marianne Schmidberger und Benno Weckerle.

Zur Hl. Dreifaltigkeit Biberach: Wahlbeteiligung 24,51 Prozent (2015: 26,94 Prozent). Elf Bewerber hatten für zehn Sitze kandidiert. Gewählt wurden sechs Frauen und vier Männer; Durchschnittsalter 50 Jahre; fünf Räte sind neu. Gewählt sind: Andrea Kern, Kathrin Locher, Claudia Mack, Eugen Mohr, Ronald Niebecker, Franz-Josef Ruppel, Annette Schlegel und Jasmin Steinhauser.

St. Josef Biberach: Wahlbeteiligung 14,32 Prozent (2015: 20,51 Prozent). Acht Bewerber (sechs Frauen, zwei Männer) hatten für acht Sitze kandidiert; Durchschnittsalter 50 Jahre; vier Räte sind neu. Gewählt sind: Margit Theresia Maria Bauer, Franz-Josef Baumgärtner, Simone Bleichner, Claudia Kaspar, Markus Norbert Kucharczyk, Karin Nunnenmacher, Sandra Christine Pack und Beate Quast.

St. Alban Mettenberg: Wahlbeteiligung 32,01 Prozent (2015: keine Wahl). Acht Bewerber (vier Frauen, vier Männer) hatten für acht Sitze kandidiert; Durchschnittsalter 56 Jahre; zwei Räte sind neu. Gewählt sind: Marianne Asp, Werner Härle, Winfried Kohler, Martina Linz, Franz-Karl Math, Eugenie Steinhauser, Pauline Steinhauser und Dirk Stenkamp.

Mariä Himmelfahrt Ringschnait: Wahlbeteiligung 33,21 Prozent (2015: 33,09 Prozent). Neun Bewerber (drei Frauen, sechs Männer) hatten für neun Ratssitze kandidiert; Durchschnittsalter 50 Jahre; sechs Räte kamen am neu ins Amt. Gewählt sind: Andrea Becker, Clemens Egle, Karl-Heinz Falk, Josef Katein, Hildegard Lang, Ida Müller, Werner Renz, Marc Schirmer und Lukas Werner.

St. Gallus Rißegg: Wahlbeteiligung 27,10 Prozent (2015: 29,50 Prozent). Acht Bewerber hatten für sechs Ratssitze kandidiert. Gewählt wurden drei Frauen und drei Männer; Durchschnittsalter 52 Jahre; vier Räte kamen neu ins Amt. Gewählt sind: Maria Annastasia Angele, Georg Fuchs, Andreas Kirchhoff, Wiebke Mahlbacher, Rita Staudenrausch und Michael Volz.

St. Remigius Stafflangen: Wahlbeteiligung 30,44 Prozent (2015: 37,52 Prozent). Acht Bewerber (vier Frauen, vier Männer) hatten für zehn Sitze kandidiert; Durchschnittsalter 48 Jahre. Vier Räte sind neu. Gewählt sind: Laura Aßfalg, Christoph Brenner, Elisabeth Dobler, Anton Grabler, Sebastian Maikler, Susanne Rehm, Monika Schmidberger und Hubert Wenk.