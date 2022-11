Das sind die Gewinner des Fotowettbewerbs „Heimat“

Was ist eigentlich Heimat? Unter diesem Motto hat die Heimattage-Geschäftsstelle der Biberacher Stadtverwaltung Dutzende Fotos erhalten. Nun stehen die Gewinner des Wettbewerbs fest.

Die Fülle an Landschaften, Tieren, Lieblingsspeisen oder besonderen Erinnerungen habe der Jury die Entscheidung schwer gemacht. Viele Fotos zeigen Heimat auf eine private, individuelle Weise, die oft nur in einem Moment eingefangen werden kann. Den ersten Platz belegte Hagen Schütz mit dem Bild „Rund um mich her ist alles Freude“ (Foto: Hagen Schütz). Er schrieb dazu den Satz: „Heimat ist für mich die Verbundenheit der Menschen am Biberacher Schützenfest.“ Die weiteren Platzierungenb gibt’s online: Stefan Bader mit „Die schönste Stadt der Welt“; Siegfried Langer mit „Schwarz-Vere-Nachwuchs in geheimer Mission“; Martina Wesser mit „Heimatliebe“ und Sophie Zell mit „Ein Bild der Hoffnung für alle Biberacher“. Die Gewinnerfotos gibt es bald als Postkarten zu den Heimattagen 2023.