Das sind die Gewinner der Aktion „Engagieren & Kassieren“ im Kreis Biberach

Die Jury von Kreissparkasse Biberach und „Schwäbischer Zeitung“ hat getagt, die Gewinner der Aktion „Engagieren & Kassieren – Frischer Wind für schöne Plätze“ stehen fest. Insgesamt erhalten 20 Projekte im Landkreis Biberach Zuschüsse in Höhe von insgesamt 50000 Euro.

Die Aktion „Engagieren & Kassieren“ hat inzwischen bereits eine kleine Tradition. Seit 2018 unterstützen die Kreissparkasse Biberach und die „Schwäbische Zeitung“ soziale, umweltgerechte oder nachhaltige Projekte mit Zuschüssen. Das Geld stammt aus der Kultur- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach. In diesem Jahr hatten die Organisatoren beschlossen, Initiativen zu unterstützen, die gemeinschaftlich genutzte Plätze wieder herrichten oder neu anlegen. Das kann ein Spielplatz sein, dessen Geräte und die Gestaltung dringend erneuert werden sollten, ein Grillplatz, der eine neue Ausstattung wie Sitzbänke, Tische oder eine neue Bepflanzung braucht oder auch Plätze in den Dörfern, die neu gestaltet werden sollen.

Dass Kreissparkasse und „Schwäbische Zeitung“ mit dieser Zielsetzung offenbar genau ins Schwarze getroffen hatten, zeigte der große Rücklauf. Rund 60 Bewerbungen gingen im Lauf des Frühjahrs ein und machten der Auswahljury die Entscheidung nicht eben leicht. Aufgrund der vielen guten Projekte beschloss die Jury, den gesamten zur Verfügung stehenden Betrag von 50000 Euro auszuschütten.

Das sind die Gewinner

Ertingen: Eine Bürgergemeinschaft aus rund 20 Bürgern will die Modernisierung und Neugestaltung des Spielplatzes „Erisdorfer Weg“ angehen. Dafür gibt es eine Spende für Spielgeräte.

Kirchberg/Iller: Der Sportfischereiverein Kirchberg will am Westufer des Anglersees der Sinninger Seen einen neuen Platz gestalten, der etwas in den See hineinragt und mit einer Parkbank ausgestattet ist. Er ist Teil eines öffentlichen Wegs um den See, der auch wieder instand gesetzt werden soll. Hierfür gibt es eine Spende für das zum Bau benötigte Material.

Dettingen/Iller: Ehrenamtliche des Fußballvereins errichten eine Laube auf einem Platz mitten im Dorf. Diese soll künftig als Begegnungsort für die Einwohner zum gemütlichen Plausch dienen. Für das benötigte Holz gibt es einen Zuschuss aus der Aktion.

Orsenhausen: Der Sportverein Orsenhausen gestaltet einen Spielplatz neu, der sich beim Sportplatz und dem Vereinsheim befindet und der eine Anlaufstelle für Spaziergänger ist. Aus der Aktion gibt es eine Spende für neue Spielgeräte.

Neufra/Donau: Der Fußballverein Neufra/Donau will einen in die Jahre gekommen Spielplatz am Panoramaweg neu gestalten, neu bepflanzen und mit neuen Spielgeräten ausstatten. Auch hierfür gibt es eine Spende für neue Spielgeräte.

Äpfingen: Das katholische Familienzentrum St. Johannes will einen neuen, naturnahen Spielplatz an der Hinteren Straße anlegen, der für Kinder jeden Alters geeignet ist. Hier gibt es eine Spende für Spielgeräte.

Egelfingen: Die Sportfreunde Egelfingen bauen einen neuen Kinderspielplatz hinter dem Ballfanggitter des örtlichen Sportplatzes. In dem 132-Seelen-Dörfchen gibt es derzeit 18 Kinder unter zehn Jahren. Der Verein erhält eine Spende zum Kauf von Spielgeräten.

Bad Schussenried: Die Stadtkapelle will den Vereinsheimhof aufwerten, der ein zentraler Treffpunkt für Musiker und Musikschüler ist. Geplant sind Sitzgelegenheiten, eine Grillstelle, Fahrradständer, Blumentröge sowie ein barrierefreier Zugang. Dafür gibt es einen Zuschuss.

Schemmerhofen: Das Kinedr- und Familienhaus will den Platz vor dem Gebäude bunter und ansprechender gestalten. Die Rasenfläche soll zum Staudenbeet werden, ein Klangpfad soll geschaffen werden, es gibt neue Fahrradständer und eine bislang graue Betonwand soll künstlerisch bunt gestaltet werden. Für all das gibt es eine finanzielle Unterstützung.

Biberach: Der Verein Stadtteilhaus Gaisental möchte das Außenschachfeld beim Stadtteilhaus wieder instand setzen. Dazu müssen Farben erneuert, Figuren repariert und eine abschließbare Aufbewahrungsbox beschafft werden. Für all das gibt es einen Zuschuss.

Mettenberg: Im Biberacher Teilort ist die Ortsmitte neu gestaltet worden. Der Gartenbauverein plant nun das Aufstellen eines Dorfbrunnens auf dem Platz vor der Ortsverwaltung. Aus der Aktion gibt es einen Zuschuss für den Brunnentrog.

Stafflangen: Der Wanderverein erneuert die Holzbänke am Waldrand und an einer Kreisstraße. Für das Material gibt es einen Zuschuss.

Tannheim: Die Bürgergemeinschaft Tannheim will einen kleinen Spielplatz in der Lechstraße komplett sanieren. Eine alte Spielgeräte sollen wieder hergerichtet und nur ein Teil davon ausgetauscht werden. Dafür gibt es eine Spende aus der Aktion.

Bronnen (Achstetten): Der Förderverein der Sportfreunde Bronnen wollen Sitzgelegenheiten für Eltern schaffen, deren Kinder auf dem Bolzplatz und dem Spielplatz herumtoben. Für die Beschaffung dieser Bänke gibt es den Zuschuss.

Mühlhausen (Eberhardzell): Die Spielplatzgemeinschaft Mühlhausen will die Sitzmöglichkeiten am Spielplatz im Eberhardzeller Teilort Mühlhausen erneuern. Hier soll es Sitzbänke und Tische geben, die zum Verweilen, zum Feiern und zum Grillen einladen. Für die Bänke und Tische gibt es einen Zuschuss.

Winterstettenstadt: Der Verein „Der Winterstetter“ will den Marktplatz von Winterstettenstadt zu einem „Schwätzplätzle“ umgestalten. Dazu braucht es Sitzmöglichkeiten, einen Trinkwasserbrunnen für Jakobspilger sowie Infotafeln und eine gartenbauliche Umgestaltung. Auch dieses Projekt wird durch die Aktion gefördert.

Winterstettendorf: Die KLJB Winterstettendorf will den Platz am Mühleweiher aufwerten. Es soll dort Blühpflanzen, eine Wassertretstelle sowie zwei Himmelsliegen geben. Für diese gibt es einen Zuschuss aus der Aktion.

Bellamont: Der Jugendtreff Bellamont will den Spielplatz unterhalb des Pfarrgartens um- und neu gestalten. So sollen unter anderem eine Schaukelanlage, ein Klettergerüst und ein Karussell beschafft werden. Außerdem wird ein barrierefreier Zugang erstellt. Es gibt einen Zuschuss für die Spielgeräte.

Rottum: Die Soldatenkameradschaft will am Jakob-Fischer-Platz in der Ortsmitte eine Sitzgruppe errichten. Dafür erhält der Verein eine Förderung.

Laupheim: Die Heimatstiftung Region Laupheim möchte auf einer Wiese im Grundgrabental, die an einem beliebten Spazierweg liegt, eine Sitzgruppe mit einem Tisch für die Wanderer aufstellen. Dieses Projekt wird ebenfalls von „Engagieren & Kassieren“ finanziert.

Über die Umsetzung der einzelnen Projekte wird in den kommenden Monaten in den jeweiligen Lokalausgaben der „Schwäbischen Zeitung“ und auf schwäbische.de berichtet.