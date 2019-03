Das sind die aktuellen Frisurentrends

Bei der mittlerweile elften Modepräsentation der Biberacher Friseurinnung in der Gigelberghalle hat das Modeteam der Friseurinnung live auf der Bühne Amateur-Modellen die Haare geschnitten. Rund 300 Besucher informierten sich über die aktuellen Frisurentrends und verfolgten die Shows des Modeteams und des Beauty-Teams von Paul Mitchell aus Darmstadt. Die Veranstaltung ist einmalig in der gesamten Region und zieht alljährlich das Fachpublikum, aber auch interessierte Besucher in ihren Bann. Die Trendfarben in der kommenden Frühjahr- und Sommersaison sind Kupfer, Mahagoni und Sonnengelb. Dabei steht ein natürlicher Look bei Damen und Herren im Blickpunkt.