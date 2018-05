Das sind Biberachs erfolgreichste Sportler

Die Stadt Biberach hat 82 Sportler und zehn ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter für besondere Leistungen und Verdienste im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Oberbürgermeister Norbert Zeidler nahm die 44. Sportlehrehrung der Stadt am Dienstagabend in der kleinen PG-Halle vor.

„Wir wollten endlich mal in ein echtes sportliches Umfeld mit dieser Veranstaltung gehen, wo auch schon ein paar Schweißtropfen vergossen wurden“, begründete der B den Umzug vom Engler-Forum in die PG-Halle. „Zudem haben wir hier Ausmaße, um auch mal Sportarten zu präsentieren, die auf anderen Bühnen nicht möglich wären.“ Ausschnitte aus dem Kissimo-Programm, das am Samstag in voller Länge im Zelt auf dem Gigelberg zu sehen ist sowie zwei Showdarbietungen der Trampolinabteilung der TG Biberach waren zu sehen.

Nicht ohne Grund, denn auch Tessa und Mara Ickenstein sowie Till Bernlöhr und Simon Dobler wurden für ihre herausragenden Leistungen bei den württembergischen Meisterschaften geehrt. „Der freie Fall und das lange in der Luft sein faszinieren mich“, sagt Simon Dobler. Seit sechs Jahren schon frönt der Zwölfjährige seinem Sport bei der TG. Mindestens einmal in der Woche steht er in der Halle und trainiert Sprünge, Kraft und Ausdauer. Noch mehr Zeit investiert die drei Jahre ältere Mara Ickenstein für das Trampolinturnen. Zwei Trainingseinheiten von je zwei Stunden sind es schon, die sie in der Trainingshalle verbringt. Vor Wettkämpfen wird noch eine Schippe drauf gelegt. Wie im Turnen oder im Eiskunstlaufen gibt es beim Trampolinturnen auch ein Pflichtprogramm an Sprüngen, die man zeigen muss. Zudem gibt es eine Kür, die man selbst choreografieren kann. Allerdings wird ohne Musik geturnt. Mara Ickenstein ist schon acht Jahre dabei und noch immer fasziniert von ihrem Sport: „Das macht einfach mega Spaß.“

OB Zeidler betonte den hohen Stellenwert des Sports und seine große Integrationsmöglichkeiten in der gesamten Gesellschaft, aber auch in Biberach. Dies lasse sich nicht zuletzt auch an Zahlen ablesen. Rund 26 Millionen Euro hat und wird die Stadt allein für den Sportstättenbau ausgeben. Dies sei sehr gut angelegtes Geld, weil der Sport eben eine verbindende Wirkung habe, egal ob als Einzel- oder Mannschaftssport. Zeidler vergaß nicht, auf die enorme Bedeutung des Ehrenamts im Sport hinzuweisen und appellierte vor allem an die junge Generation, sich weiterhin ehrenamtlich im Sport zu engagieren.

Ehrung für Ehrenamtliche

Neben den 82 Sportlern aus insgesamt 15 Sportarten würdigte das Biberacher Stadtoberhaupt gerade deshalb das Engagement von Hans Birkle (Faustball), Gerd Kehm (Volleyball), Klaus Würstle (Schwimmen und Football), Hans Schmaus (Leichtathletik), Dietmar Schmid (Radsport), Rudolf Buck (Motorsport), Walli Müller (Turnen), Eugen Schmid (Tanzen), Alexander König und Roland Wahl (beide Fußball). Diese zehn Menschen hätten sich jahrelang, teilweise jahrzehntelang ehrenamtlich in ihren Disziplinen für den Sport und die Jugend eingesetzt. Dies sei nicht hoch genug zu würdigen, so der Oberbürgermeister.

Einen Wappenbecher mit Urkunde für Erfolge in den aktiven Klassen erhielten: David Slowik (TG Judo; Kendo), Vanessa Riedmüller (TG Fechten), Laura Süßemilch (RSC Biberach), Matthias Bendel, Jasmin Moll (TG Schwimmen), Jan-Erik Brune, Thomas Becker, Mostafa Alizadeh, Amir Khademi (TG Taekwondo).

Eine Urkunde für erste Plätze im Junioren- und Seniorenbereich erhielten: Günter Schilling (TG Bogensport, Thomas Bruder (TG Behindertensport), Stefan Rasser, Reinhard Hentze, Monika Hentze (alle TG Leichtathletik), Karen Deibler, Dagmar Friedhelm, Peter Ober, Anika Brinkmann, Bence Wieland, Anna Trützschler (TG Schwimmabteilung), Angelina Flachs (Tennisverein Hühnerfeld Biberach), Justin Bellinger, Hanna Geiser, Julia Servay, Yannik Schechinger (Radsportclub Biberach),

Viktoria Ribitsch, Stella Winter, Leon Maier, Melisa Fejzic, Faisal Mohammadi, Lejs Zekic (TG Taekwondo), Alexia Wagner (TG Turnen), Julia Bucher, Johanna Greiner, Jana Haberbosch, Hanna Laßleben, Katharina Merk, Valerie Merk, Anne Mey, Carolin Rätz (TG Faustball),Paul Bloy, Florian Ruedi, Mirco Buck (AMC Biberach).

Eine Ehrenurkunde für Platzierungen in allen Wettbewerbsklassen erhielten: Bernd Schönborn (Schützengilde Biberach), Monika Braun, Sigrid Barlak, Michael Zeiler, Leon Höchst (alle TG Leichtathletik), Kristina Birst, Jule Feyen (alle TV Hühnerfeld), Elena Bucher, Julia Bucher, Elisa Haigis, Henrike Kaiser, Lara Kurz, Nadine Oswald, Friedricke Ulrich, Sophia Wille (TG Faustball), Ellen Grundl, Maike Polaczek, Daniel Ribitsch, Jan Crönlein (TG Schwimmen), Emma Dall, Lina Emmi Carstensen, Filiz Celine Duran, Charlotte Ding, Theo Fuchs (TG Fechten), Daniel Angele, Marko Jedud, Roman Zamani, Sabrina Milosevic, Lena-Sophie Licanin (TG Taekwondo), Moritz Bader, Erik Weggenmann (Radsportclub Biberach), Elisawetka Porchatschow, Alina Onser, Arina Bogdanov, Anna-Sophia Popov, Sarah-Michelle Stemper, Till Bernlöhr, Simon Dobler, Tessa Ickenstein, Mara Ickenstein (TG Turnen).