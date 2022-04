Das Seniorenprojekt „Fit im Alltag“ startet in die dritte Runde

Bewegung hält gesund. Aber häufig ist es gar nicht so einfach, auch im Alltag aktiv zu bleiben. Deshalb bietet die TG Biberach in Zusammenarbeit mit der BKK Verbund Plus bereits zum dritten Mal das Seniorenprojekt „Fit im Alltag“ an.

Bewegungsübungen in den Alltag zu integrieren, fällt oftmals gar nicht so leicht. Dabei ist es mit zunehmendem Alter so wichtig, in Bewegung zu bleiben. Denn schon kleine Kräftigungs- und Dehnübungen bringen einen entscheidenden Vorteil.

Deshalb bietet die TG Biberach daher in Zusammenarbeit mit der BKK VerbundPlus ein Hybridprojekt an. Von April bis Juli wird mit einer begrenzen Teilnehmerzahl in der Halle und mit einer weitaus größeren Teilnehmerzahl online via „Zoom“ trainiert. Die Kursinhalte setzen sich aus den Themen Osteoporosegymnastik auf dem Hocker und Pilates zusammen.

Zur Unterstützung dieses Online- und Präsenzangebotes erhält jeder Teilnehmer drei Übungsbroschüren per Post nach Hause gesendet, um die erlernten Übungen nach Projektende selbständig fortzusetzen. Kursstart ist am 28. April, trainiert wird immer donnerstags um 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr. Der Kurs läuft bis Juli. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitmachen können alle Senioren, unabhängig von einer TG-Mitgliedschaft. Die Teilnehmerzahl im TG SportCenter ist jedoch limitiert.