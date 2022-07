Das Schützenfest 2022 im Überblick: So wird dieses Jahr gefeiert

Vorbei ist die Corona-Zwangspause: Das erste richtige Schützenfest seit 2019 steht an. Zehn Tage lang wird in Biberach endlich wieder gefeiert. Für alle, die zwischenzeitlich vergessen haben, wann welche wichtigen Programmpunkte anstehen bzw. für alle neu dazugekommenen Schützenfestfans - hier ein kleiner Überblick:

Zünftig und hoch her geht es im Festzelt auf dem Gigelberg. Dort wird von den neuen Festwirten Ingo Reusch und Reinhold Schmid ein abwechslungsreiches musikalisches Programm und allerlei Leckerbissen zum feinen Festbier der Berg Brauerei geboten. Bieranstich ist am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr.

Der Bieranstich findet am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr im Festzelt auf dem Gigelberg statt. (Foto: Fotos: Archiv)

Offiziell beginnt das Schützenfest aber erst am Schützensamstag, 16. Juli, mit der offiziellen Eröffnung und Abnahme der Trommlerkorps und Spielmannszüge um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Sie werden hoffentlich beweisen, dass sie während der Corona-Zeit nichts verlernt haben.

Sehen und gesehen werden heißt es am Schützensamstag, 16. Juli, ab 19 Uhr beim Jahrgänger-Zug der 40er- bis 90er- Jahrgänge mit begleitenden Musikkorps. Achtung: Der Jahrgänger-Gottesdienst findet ab 17.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin statt.

Für die Aufführungen der Heimatstunde am Samstag und Schützensonntag, 17. Juli, gibt es leider keine Tickets mehr dafür freuen sich die Schüler, die ab 11 Uhr die Zunfttänze auf dem Marktplatz aufführen sowie die Kleine Schützenmusik, die dort ebenfalls spielt, über viele Zuschauer.

Die katholischen Patrizier ersinnen einen Plan, wie sie die politischen Vertreter der Protestanten ausbooten können. Im Komödienhaus probte der Dramatische Verein das Stück für die Heimatstunde 2022. (Foto: Gerd Mägerle)

Der „Bunte Zug“ am Montag, 18. Juli, ab 9 Uhr gehört zu den Hauptattraktionen des Schützenfestes. Die dargestellten Themen werden von den Schulen selbst gewählt und wechseln jährlich. Sehr zur Freude der Zuschauer geben sich Lehrer, Schüler und Eltern jedes Jahr die größte Mühe, die gewählten Themen in herrlicher Farbenpracht, witzig, aktuell und dabei dennoch kind- und jugendgerecht zu präsentieren. Eigene Mottowagen dürfen in diesem Jahr die Birkendorf-Grundschule und die Dollinger-Realschule gestalten. Auch die TG Biberach ist anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens mit einem Festwagen beim Bunten Zug dabei.

Beeindruckend sind jedes Jahr aufs Neue auch die beiden Historischen Umzüge am Schützendienstag, 19. Juli, ab 9 Uhr und nach dem Gottesdienst um 9 Uhr und den Zunfttänzen auf dem Marktplatz an Bauernschützen, 24. Juli, ab 11 Uhr. Die verschiedenen Gruppen und Festwagen nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise durch die Biberacher Stadtgeschichte. Nach drei Jahren Pause dürften diese Festzüge für viele Besucher zu den Höhepunkten des gesamten Fests zählen.

Lagerleben auf dem Gigelberg

Nach den Historischen Festzügen steht das Lagerleben auf dem Gigelberg an. Im Lager des Baltringer Haufens dreht sich, kaum, dass die Bauern ihren Wagen entladen haben, das Spanferkel am Spieß. Nebenan beim „Schwarzen Vere“ versteigern die Räuber vom Dach ihres Schopfes das während des Umzugs ergaunerte Diebesgut ans Volk. Etwas weiter oben liegen die jugendlichen Schweden nach schweren Gefechten ermattet im Gras, während die meist schon etwas gestandeneren Kaiserlichen Reiter mit der Schützenwurst in der Hand bei ihren Pferden nach dem Rechten sehen und mit den Besuchern schwätzen.

Eine große Uhr kündigt die nächste Gaukelei an und auf der anderen Seite des Gigelbergs bei der Bauerntanzgruppe gehen Most und Kräuterkäs-Brote wie g‘schmiert übers Gatter hinweg. Die Scharwächter schlagen ihr Lager wie gewohnt im Schatten des Weißen Turms auf.

Natürlich ist auch für die Kinder während der gesamten Schützenfestwoche viel geboten. Neben den Fahrgeschäften und den Buden locken täglich die Kinderbelustigungen, die inzwischen „Schützenspiele“ heißen und auf dem „Wiesle“ vor der Stadtbierhalle stattfinden.

Rund um mich her ist alles Freude: Nach drei Jahren wird in Biberach endlich wieder ein richtiges Schützenfest gefeiert. (Foto: Gerd Mägerle)

Jugend Aktiv, die TGKids sowie der Kinderschutzbund kümmern sich um die Organisation. Bei schlechtem Wetter gibt es Spielangebote in der Stadtbierhalle. Mit den Schützenspielen möchte die Stiftung Schützendirektion den Kindern als Alternative zu den Fahrgeschäften ein kostenloses Vergnügen bieten.

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Besuch des „Kleinen Schützenjahrmarkts“ am Samstag, 23. Juli, ab 13 Uhr. Er findet in der Gigelberghalle statt.

Beim „Tanz durch die Jahrhunderte“ am Mittwoch, 20. Juli, Freitag, 22. Juli, und am Samstag, 23. Juli, tanzen ab 20 Uhr vor großer Zuschauerkulisse auf dem historischen Biberacher Marktplatz Bäuerinnen und Bauern, Edelleute, höfische Gesellschaft, bürgerliche Damen und Herren, Charleston-Tänzerinnen und -Tänzer, Boogie-Woogie-Tänzer, Rock'n'Roll-Tänzer und Breakdancer durch die Jahrhunderte.

Überhaupt wird viel und gerne getanzt: beim „Tanz auf dem Marktplatz“ am Schützensonntag, 17. Juli, ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz und natürlich auch beim Historischen Altstadtfest am Donnerstag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr. Dieses findet zwischen Museum und Rathaus als gemütliches Beisammensein statt. Dabei wird sich auch der Schwarze Vere und seine Räuberbande unters Volk mischen und mit den Besuchern seine Spielchen treiben. Ein Schwarz-Vere-Fest mit Theateraufführung gibt es in diesem Jahr nicht. Die Gaukler schlagen ihr Lager wieder am alten Rathaus auf. Das große Feuerwerk gibt es am Freitagabend, 22. Juli, ab 22.45 Uhr auf dem Gigelberg.