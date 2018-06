Das saubere Biberach kostet 727 316 Euro

Eine Dreiviertelmillion Euro ist eine Summe, mit der selbst eine reiche Stadt wie Biberach eine Menge anfangen könnte. Fast genauso viel - nämlich exakt 727 316 Euro -hat es im vergangenen Jahr gekostet, um die Straßen und Plätze zu reinigen, weggeworfenen Müll oder Vandalismusschäden zu beseitigen. Auch mancher Stadtrat hat da am Montagabend gestaunt, als Markus Merkle, der Leiter des Baubetriebsamts diese Zahl im Bauausschuss nannte. Wobei dies aber nur eine geringfügige Steigerung zum Jahr 2011 ist. Damals hatte die Straßenreinigung 707 000 Euro gekostet. In diesem Jahr ist aber mehr Personal eingesetzt worden, auch die Fuhrparkkosten sind gestiegen.

„Das Verunreinigungsniveau in der Stadt hat sich nicht groß verändert“, sagt Merkle. Dennoch könne man damit nicht zufrieden sein. Ärgerlich sei besonders das sogenannte Littering. Der englische Ausdruck bezeichnet das achtlose Wegwerfen von Abfällen auf Straßen oder Plätzen. „Littering schadet dem Image der Stadt“, meint der Baubetriebsamtsleiter, und fügt hinzu: „Eine saubere Innenstadt stellt einen hohen Wert dar.“

Der Einsatz von Präsenzdienst und Kommunalem Ordnungsdienst hat, so Merkle, dazu geführt, dass der Verunreinigungsgrad und der Vandalismus in der Stadt nicht noch höher liegt. Dennoch gibt es nach wie vor einige besondere „Brennpunkte“ (siehe Kasten).

Seit dem Jahr 2010 hat die Stadt die Reinigungsstandards im Zuge der Wirtschaftskrise etwas zurückgefahren, um Geld einzusparen. So wurde seit Oktober 2010 eine sogenannte Handreinigerstelle (ein Mitarbeiter, der per Hand Abfälle aufsammelt) nicht mehr besetzt. Das bedeutet vor allem, dass in den Außenbereichen der Stadt, beispielsweise im Hühnerfeld, am Mittelberg, Fünf Linden oder im Weißen Bild weniger Reinigungsdurchgänge gemacht werden und wilde Müllablagerungen länger liegen bleiben. Und wo bereits Müll liegt - das zeigen Untersuchungen - kommt meist weiterer hinzu. Außerdem sind auch die Intervalle der Reinigung mit Kehrmaschinen verlängert worden. Die Verwaltung strebt an, die 2010 beschlossenen Kürzungen wieder zurückzunehmen. Das würde pro Jahr rund 70 000 Euro kosten.

Unterstützung signalisierten dafür alle Fraktionen, obwohl eine Entscheidung am Montag noch nicht anstand. Friedrich Kolesch (CDU) sprach den Mitarbeitern des Baubetriebsamts Dank für ihre bisweilen frustrierende Arbeit aus. Die Kürzungen von 2010 wieder zurückzunehmen, sei notwendig. „Die Sauberkeit der Stadt ist kein Luxus, sondern vielen Bürgern wichtig.“

„Es kann eigentlich nicht sein, dass wir Jahr für Jahr mehr ausgeben, für etwas, das nicht sein müsste“, fand Werner-Lutz Keil (SPD). Hier gehe es auch darum, dass man auch Sanktionen gegenüber Müllsündern und Vandalen ausspreche.

Dem pflichtete auch Peter Rieger (Freie Wähler)bei. „Der Präsenzdienst ist zwar unterwegs, aber eine Androhung fehlt“, meinte er und sprach sich bei Müllsündern für soziale Arbeitsstunden aus. „Die könnten den Ratzengraben putzen“, meinte er und fragte: „Was könnte man für 700 000 Euro in der Stadt alles machen, zum Beispiel beim Jugendhaus?“

Das Wirkungsvollste, um Vermüllung zu vermeiden, sei die richtige Erziehung in Familie, Kindergarten und Schule, meinte Josef Weber (Grüne). Zu lamentieren und zu moralisieren bringe nichts, sagte Alfred Braig (FDP). Damit werde man nichts verbessern. Wichtig sei, den alten Reinigungsstandard wieder einzuführen.

Das sind die Müllärgernisse der Stadt:

Ein Schwerpunkt für Verunreinigungen und Sachbeschädigungen bleibt weiterhin der Wielandpark. Auch der Bereich an der Bushaltestelle Saudengasse (Landratsamt) war häufig vermüllt. Im Bereich des Bahnhofs und des ZOB kam es zu zahlreichen Beschädigungen und Verschmutzungen. Betroffen davon war dort auch der Aufzug an der Unterführung, der deshalb oft tagelang außer Betrieb war. Wilde Müllablagerungen gibt es auch an den Standorten der Wertstoffcontainer. Dasselbe Problem gibt es im Stadtgarten und auf dem Gigelberg, wo durch Rütteln und Treten gegen Straßenlaternen Beschädigungen entstanden. Im Bereich der Gaisentalschule kam es 2012 vermehrt zu Vermüllungen und Vandalismus. Die Spielplätze Adenauerallee, Krummer Weg, Weißes Bild und Wäldele fielen durch erhöhtes Müllaufkommen auf. Zu illegalen Hausmüllablagerungen kommt es vor allem an Bushaltestellen. Während der Schulzeit fallen vor allem herumliegende Pizzakartons im ganzen Innenstadtgebiet auf. Weggeworfen werden sie wohl deshalb, weil sie ungefaltet nicht in die Abfallkörbe passen. Die Stadt rät, diese Kartons an die Verkaufsstelle zur Entsorgung zurückzubringen. Die Einführung des gelben Sacks und dessen Abholung am Montag hat dazu geführt, dass gelbe Säcke häufig übers Wochenende in der Innenstadt herumliegen, was sich negativ auf das Stadtbild auswirkt. Baubürgermeister Christian Kuhlmann berichtete im Bauausschuss, dass er bereits mit dem Landratsamt gesprochen habe und sich für 2014 eine Änderung der Abholung am Dienstag oder Mittwoch abzeichne. (gem)