Das Rennen um Büro W.3.37 geht in die heiße Phase

Aus Büro W.3.37, das im dritten Stock an der Nordwestecke des Gebäudes Rollinstraße 18 liegt, fällt der Blick durch die großen Glasfenster auf die Biberacher Altstadt und den Gigelberg mit seinen Türmen. Wer diese wundervolle Aussicht in den kommenden acht Jahren genießen darf, entscheidet sich am 11. Juli. Denn Büro W.3.37 ist das Dienstzimmer des Biberacher Landrats, der an diesem Tag neu gewählt wird. Neben Amtsinhaber Dr. Heiko Schmid bewirbt sich Matthias Frankenberg, Erster Landesbeamter des Zollernalb-Kreises, um die Stelle. Seit feststeht, aus welchen 59 Mitgliedern der neue Kreistag besteht, der den Landrat wählt, sind beide in der heißen Phase des Wahlkampfs.

Anders als bei einer Volkswahl zum Gemeinderat oder dem Bundestag, läuft das Rennen um den Landratssessel mehr oder weniger im Stillen ab. Trotzdem haben Schmid und Frankenberg derzeit prallvolle Terminkalender. Denn beide haben sich vorgenommen, so gut es geht jeden einzelnen Kreisrat in einem längeren persönlichen Gespräch von sich zu überzeugen.

Rund 200 Stunden, so schätzt Schmid, investiere er in diese Gespräche. „Ich möchte dabei meine Vorstellungen für die nächsten acht Jahre intensiv vermitteln“, sagt er. Gerade bei den Kreisräten, die neu ins Gremium kommen, sei ihm das wichtig. Gegenüber der Presse will er über diese Vorstellungen noch nicht reden. „Das wäre nicht fair, bevor ich nicht mit allen Kreisräten gesprochen habe.“ Dass er durch sein Amt derzeit bei vielen Terminen in der Öffentlichkeit präsent ist, sieht Schmid nicht als Vorteil. „Im Gegenteil: Es würde mir negativ angelastet, wenn ich diese Termine nicht wahrnehmen würde.“ Er sei zuversichtlich, bei der Wahl aus jeder Fraktion Stimmen zu erhalten. „Ich habe mir vorgenommen parteilos zu bleiben. Ich halte nichts von Lagerbildung, sondern werbe um jede einzelne Stimme.“

Parteilos ist Mitbewerber Matthias Frankenberg zwar nicht. Er legt aber Wert darauf, nicht der CDU-Kandidat, sondern der Kandidat mit CDU-Mitgliedschaft zu sein. Im Falle seiner Wahl sei nicht das CDU-Parteibuch, sondern das Wohl der Menschen im Landkreis sein Handlungsleitfaden. Auch Frankenberg setzt auf Vier-Augen-Gespräche mit den einzelnen Kreisräten. Rund 45 habe er schon geführt. „Für mich hat das auch den Vorteil, dass ich so im Landkreis herum komme und ihn besser kennenlerne.“ In den Gesprächen selbst höre er viel zu. Gerade Gesundheitsversorgung und Verkehr seien zwei Themen, die die Kreisräte beschäftigten, ist seine Erkenntnis.

Auch er hofft darauf, dass er aus mehreren anderen Fraktionen Stimmen bekommt und nicht nur von der CDU. „Ich habe da ein gutes Gefühl“, sagt Frankenberg. Er frage aber nach den Gesprächen nie nach, wen der betreffende Kreisrat zu wählen gedenkt.

Vorstellung bei CDU und FW

Ein nächster entscheidender Termin im Rennen um Büro W.3.37 dürfte nach SZ-Informationen der Samstag, 28. Juni, sein. An diesem Tag sollen sich beide Kandidaten bei getrennten Versammlungen abwechselnd den größten Kreistagsfraktionen von CDU und Freien Wählern präsentieren.

Wer am 11. Juli zum Biberacher Landrat gewählt werden will, braucht in den ersten beiden von maximal drei Wahlgängen mehr als die Hälfte der Stimmen aller Kreisräte erhält. Bei 59 Kreisräten bedeutet das also mindestens 30 Stimmen zum Wahlsieg. Auch wenn beide Bewerber nicht von einem Lagerwahlkampf reden, lohnt sich doch ein Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im neuen Kreistag. Dem vor acht Jahren mehrheitlich von Freien Wählern und SPD getragenen parteilosen Heiko Schmid wird diese „Koalition“ nicht reichen, denn sie verfügt insgesamt nur über 20 Stimmen. Aber auch das CDU-Mitglied Matthias Frankenberg kommt nur auf 25 Stimmen, wenn die gesamte CDU-Fraktion für ihn votiert.

Entscheidend für beide Kandidaten wird also sein, ihre „Stammwähler“ möglichst geschlossen für sich zu gewinnen und außerdem noch Kreisräte der kleineren Gruppierungen Grüne/ÖDP (7 Sitze), Frauen (4), FDP (2) und PWL(1) hinter sich zu bringen. Wichtig könnte auch sein, dass Schmid versucht, die eine oder andere CDU-Stimme zu gewinnen und umgekehrt Frankenberg möglicherweise den einen oder anderen Kreisrat der Freien Wähler. Die Wahl am 11. Juli ist öffentlich und findet nachmittags im Sitzungssaal des Landratsamts statt.

Die SZ veranstaltet am 8. Juli, 18 Uhr, in der Stadthalle Biberach eine öffentliche Podiumsdiskussion mit beiden Kandidaten.