Festzüge, Schützenbus, Tickets: Alle wichtigen Infos zum Biberacher Schützenfest 2022

Nach zwei Jahren Corona-Pause fiebert gefühlt die ganze Stadt dem 15. Juli entgegen, wenn mit dem Bieranstich im Festzelt auf dem Gigelberg das Biberacher Schützenfest beginnt. „Wir sind vorbereitet und wir wollen wieder ein Schützenfest in Normalität“, sagte Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion, bei der Pressekonferenz zum Festablauf am Mittwochabend. Vieles wird wieder so sein, wie es die Biberacher seit jeher kennen, es gibt diesmal allerdings auch einige Veränderungen. Das sind die wichtigsten Dinge rund ums Biberacher Schützenfest, die man vorab wissen muss.

Abnahme: Die Abnahme der Spielmannszüge und Trommlerkorps, die am ersten Schützensamstag (16. Juli, 14 Uhr) dem Publikum auf dem Marktplatz ihr Können zeigen, ist für viele Biberacher der emotionale Auftakt in die Festwoche. Man darf gespannt sein, wie es die Schülergruppen nach zwei Jahren Pause schaffen, ihre Märsche und weitere Musikstücke zu präsentieren, auf die sie aktuell eifrig proben.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Die Tribüne C (am Marktbrunnen) ist reserviert für die Inhaber der Eintrittskarten, die sie im vergangenen Jahr mit den Schützen-Fanpaketen erworben haben. Für die anderen Tribünen gilt wie üblich freie Platzwahl. 2023 ist auch die Tribüne C wieder für alle geöffnet.

Festzüge: Der Jahrgängerumzug (16. Juli), der Bunte Zug (18. Juli) und der Historische Festzug (19. und 24. Juli) werden so ablaufen, wie sie die Biberacher aus der Zeit vor Corona gewohnt sind. Beim Bunten Zug hat dieses Jahr die Birkendorf-Grundschule die Möglichkeit, einen der Festwagen selbst zu gestalten.

Ob sich ausreichend Pferde für den Historischen Festzug finden, war bis vor Kurzem eine etwas knifflige Frage. „Der ein oder andere Fuhrmann hat in der Corona-Zeit aufgehört, außerdem ist zeitgleich zu Bauernschützen die Wallenstein-Festwoche in Memmingen, die auch von einigen unseren bewährten Reitern und Gespannfahrern besucht wird“, so Fuchs. Mit ein wenig Mehraufwand sei das Pferdethema aber nun geklärt.

Biberschießen und Ziehung: Nachdem die beiden wichtigen Programmpunkte für die Schülerinnen und Schüler, das Biberschießen und die Ziehung, in den vergangenen Jahren nur improvisiert stattfinden konnten, gilt diesmal wieder der normale Ablauf. Das Biberschießen findet, unterstützt von der Schützengilde, wieder nach dem Bunten Zug auf dem Gigelberg statt. Nebenan in der Gigelberghalle gibt es für die jüngeren Schüler die Ziehung als Lotterie, die nur Gewinner kennt. Preise im Gesamtwert von 38000 Euro warten auf die Kinder.

Vorverkauf läuft noch etwas schleppend

Tickets: Noch etwas Sorgen bereitet den Verantwortlichen der Schützendirektion der Vorverkauf der Tickets für Schützentheater, Heimatstunde und Tanz durch die Jahrhunderte. Hier seien die Biberacher bislang noch etwas zögerlich. „Dass es nach vier Wochen immer noch Heimatstundenkarten im freien Verkauf gibt, hatten wir bisher eigentlich nie“, so Fuchs.Ebenso seien für den Tanz durch die Jahrhunderte (20., 22. und 23. Juli) erst etwa die Hälfte der Tickets verkauft. „Da hoffen wir, dass die Biberacher noch etwas mehr in Festlaune kommen und Karten kaufen“, sagt Fuchs.

Schützentheater: Das Schützentheater „Frau Holle“ feiert am Samstag, 25. Juni, seine Premiere in der Stadthalle. Nach zwei Jahren Wartezeit ist dies die Premiere für das neue Leitungsteam um Mimi Haack und Sandra Binder, die die Bühnenfassung des Märchens geschrieben hat. Die rund 200 Kinder und 55 Musikanten proben bereits seit Längerem für ihren großen Auftritt. Gespielt wird das Stück wie immer von zwei Gruppen bis zum 27. Juli.

Heimatstunde: So wie die kleinen Darsteller des Schützentheaters proben auch die großen Darsteller der Heimatstunde seit geraumer Zeit. Auch dort feiert Markus Pflug als Leiter des Ensembles dieses Jahr seine Bühnenpremiere. Das Stück „Einmal Hölle und zurück“, das er geschrieben hat, könnte mit seinem Titel auch in die heutige Zeit passen, befasst sich aber mit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs und der Einführung der Parität in Biberach ab 1647. Gespielt wird viermal (16./17. Juli) in der Stadthalle.

DJs auf dem Holzmarkt

Tanz auf dem Marktplatz: Zur großen Party soll am ersten Schützensonntag (17. Juli) ab 18.30 Uhr wieder der Tanz auf dem Marktplatz werden. Auf der Bühne auf dem Marktplatz spielt die Band Partymaschine, der Holzmarkt wird zum „DJ-Club Holzmarkt“, wo lokale DJs für Stimmung sorgen. Der Schadenhof, auf dem die DJs an Schützen 2019 zu Gange waren, soll dieses Jahr nicht bespielt werden.

Schwarz-Vere-Fest: Die deutlichsten Veränderungen gibt es dieses Jahr beim Schwarz-Vere-Fest am Schützendonnerstag (21. Juli) ab 19.30 Uhr. „Als wir entschieden haben, das Schützenfest stattfinden zu lassen, war noch nicht klar, wieviele Menschen wir in den Spitalhof lassen dürfen“, so Fuchs. In Absprache mit der Schwarz-Vere-Gruppe habe man deshalb entschieden, dass die Räuberbande dort nicht wie gewohnt ihr Theaterstück und auch sich selbst präsentiert.

Das Fest heißt dieses Jahr deshalb ausnahmsweise „Historisches Altstadtfest“. Die Schwarz-Vere-Gruppe ist in der Stadt unterwegs und „bespielt“ im Lauf des Abends verschiedene Plätze. Auf dem hafenmarkt treten wie gewohnt die Gaukler auf und im Spitalhof gibt es Musik mit den Donau-4-Musikanten. „Für 2023 streben wir an, wieder wie gewohnt ein Schwarz-Vere-Fest mit Theateraufführung zu haben“, sagt Fuchs.

Tanz durch die Jahrhunderte: Auch der Tanz durch die Jahrhunderte findet nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Marktplatz statt. „Einige der Tanzgruppen hatten während der Pandemie allerdings einen gewissen Aderlass zu beklagen und waren auf der Suche nach neuen Mittänzerinnen und Mittänzern“, so Fuchs. Es seien aber wieder alle Gruppen mit dabei, „einige möglicherweise etwas kleiner als in den vergangenen Jahren“. Für die Zukunft werden nach wie vor Leute gesucht, die Lust haben mitzumachen. Auch die Scharwächtergruppe, die sich ihren historischen Uniformen um die Einlasskontrollen kümmert, such noch Mitstreiter. „Es war noch nie so einfach, ins Schützenfest reinzukommen, wie jetzt“, so Fuchs. Gruppen, die Mitwirkende suchen, sind mit ihren Kontaktdaten zu finden unter www.biberacher-schuetzenfest.com/mitwirken/

Neuer Betreiber fürs Festzelt

Festzelt und Vergnügungspark: Neues gibt es auch auf dem Gigelberg, denn für das Festzelt gibt es einen neuen Betreiber. Es ist Ingo Reusch mit seiner Firma 2DO GmbH aus Ringschnait. Infos zum Programm und zu Tischreservierungen gibt es unter www.schützenzelt.de. Im Festzelt wird auch wieder das von der Berg Brauerei aus Ehingen gebraute Schützenbier ausgeschenkt. Der Vergnügungspark auf dem Gigelberg besteht aus 30 Fahrgeschäften und 38 Verkaufsständen, darunter Klassiker wie das Kettenkarussell „Wellenflug“, Autoscooter oder das 48 Meter hohe Riesenrad „Roue Parisienne“.

Festabzeichen: Der Vorverkauf der Festabzeichen beginnt voraussichtlich am 27. Juni an verschiedenen Vorverkaufsstellen in Geschäften der Stadt erworben werden. Außerdem verkaufen Biberacher Schülerinnen und Schülern die Abzeichen auch wieder an den Haustüren.

Das Festabzeichen kostet im Vorverkauf sieben Euro, während der Festwoche zehn Euro. Rainer Fuchs sagt zur der großen Preisspanne: „Wir wollen damit zum einen den Schülerverkauf etwas stärken, zum anderen wollen wir diejenigen etwas belohnen, die bereits vorab ihre Verbundenheit mit dem Fest zeigen.“ Letztlich sei ein guter Vorverkauf auch eine sichere Einnahme, mit der die Schützendirektion planen kann.

Schützenbus: Auch an Schützen 2022 gibt es wieder einen Schützenbusverkehr. Allerdings haben die Stadtwerke bereits angekündigt, dass es die Linien nach Ochsenhausen und Steinhausen/Rottum diesmal nicht geben wird. Als Grund hierfür wurde vor allem der Mangel an Busfahrern genannt. „Das Schützenfest ist ein Fest für Biberach und das Umland“, sagt Fuchs, deswegen sei der Schützendirektion wichtig, dass es den Schützenbus für Biberach und die unmittelbar angrenzenden Gemeinden gebe. Wenn die Linien in etwas weiter entfernte Gemeinden nicht zustande kämen, dann akzeptiere man das so. „Als Schützendirektion werden wir keinen weiteren eigenen Busdienst ins Leben rufen und das Netz ausdehnen.“





Im Vorverkauf kostet die Wochenkarte für den Schützenbus ab 20. Juni 13 Euro im Stadtgebiet und in der Tarifwabe 110 sowie 14,50 Euro für das weitere Umland in den DING-Preisstufen 2 bis 9. Im Schützenbus kostet die Wochenkarte 14 Euro im Stadtgebiet und in der Tarifwabe 110 sowie 16 Euro für das weitere Umland. Tageskarten kosten im Schützenbus 4,30 Euro im Stadtgebiet und in der Tarifwabe 110 sowie 5,80 Euro für das weitere Umland in den DING-Preisstufen 2 bis 9. Die Tarifwabe 110 umfasst folgende Orte: Biberach, Warthausen, Oberhöfen, Barabein, Herrlishöfen, Galmutshöfen, Birkenhard, Mittelbiberach, Reute, Rindenmoos, Rißegg, Ummendorf, Jordanbad, Mettenberg, Laupertshausen und Ellmannsweiler. Weitere Infos unter www.swbc.de in der Rubrik „Schützenbus“.