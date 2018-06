„Das Mensa-Essen ist zu teuer“

Laut einer Studie des Bundesernährungsministeriums gibt es bei der Schulverpflegung in Deutschland noch große Defizite. Das hat die Zeitung „Die Welt“ am Dienstag veröffentlicht. Michael Studer (Foto: Archiv) ist Elternbeiratsvorsitzender des Biberacher Pestalozzi-Gymnasiums und hat sich in den vergangenen Jahren viel mit dem Thema Mensa-Essen auseinandergesetzt.

Herr Studer, wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis in der gemeinsamen Mensa der beiden städtischen Gymnasien?

Es ist zu teuer. Unser Wunsch wäre 2,95 Euro pro Mahlzeit, derzeit zahlen die Schüler 3,95 Euro. Für eine Familie mit drei Kindern sind das pro Tag zwölf Euro. Die Stadt Biberach subventioniert zwei Euro pro Mahlzeit, das heißt, das Essen kostet in Wirklichkeit sogar 5,95 Euro. Dass das billiger geht, zeigen die Mensas in Hochschulen. Ich frage mich, warum Studenten weniger für ihr Essen zahlen sollen als die Schüler im reichen Biberach. Fakt ist jedenfalls, dass die Essenszahlen rückläufig sind. 2009 waren es an den Gymnasien im Schnitt noch 20,16 Mittagsmenüs pro Schüler und Schuljahr, 2013 nur noch 13,39. Auch meine Kinder dürfen einmal in der Woche woanders essen. Es gibt ja genug Restaurants, die Schülermenüs für um die vier Euro anbieten. Das macht dann ja finanziell keinen Unterschied.

Wieso boykottieren Sie die Schulmensa dann nicht ganz?

Ich halte einen Boykott nicht für die richtige Lösung. Wir Elternvertreter haben die Stadt Biberach in letzter Zeit genug unter Druck gesetzt. Jetzt müssen sie auch die Zeit haben, eine ordentliche Lösung zu finden. Ich hatte auch schon einmal angeregt, einen Runden Tisch mit Vertretern aller Einrichtungen, die Mittagessen anbieten, zu gründen. Das sind in Biberach immerhin um die 20. Und von dem Erfahrungsaustausch würde jeder profitieren.

Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Angebot der Mensa?

Unsere Auswahl ist gut. Immerhin gibt es jeden Tag vier Gerichte, mindestens eins davon ist immer vegetarisch. Auch die Qualität des Essens ist annehmbar. Klar gibt es immer wieder Kritik, wenn zum Beispiel Nudeln nicht ganz durch sind. Aber ich glaube, das wird von den Jugendlichen auch etwas aufgebauscht. Wenn einer was zum Meckern hat, sind die anderen schnell dabei. Immerhin kocht der Anbieter mittlerweile vor Ort, das macht schon einiges aus. Allerdings stört mich, dass die Kinder sich nicht nachnehmen dürfen, sondern nur einen, dafür oft überfüllten, Teller bekommen. Und davon geht dann meist ein großer Teil zurück. Das hat für mich nichts mit Wertschätzung für Nahrung zu tun.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf die Mensa?

Dass es auf kurze Sicht zumindest ein Gericht – meinetwegen ohne Salat, den viele leider nicht essen – für 2,95 Euro gibt. Unser langfristiges Ziel ist allerdings, dass jedes Gericht, auch mit Salat, so viel kostet. (jb)