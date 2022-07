Die letzten gemeinsamen Klassenfotos

Insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern ihren Werkrealschulabschluss am Bischof-Sproll-Bildungszentrum (BSBZ) gefeiert. Neben Zeugnissen gab es auch Preise und Belobigungen für herausragende Leistungen.

Der Abend begann mit einem geistlichen Impuls zum Thema „Arche Noah“, den die beiden Klassen gemeinsam mit ihren Klassenlehrern Nina Zembrot und Daniel Allgäuer vorbereitet hatten. Im Mittelpunkt des Impulses stand, wie wichtig es ist, Hoffnungszeichen zu erkennen und zu nutzen. Diese Zeichen waren den Schülerinnen und Schülern nicht nur in den vergangenen sechs Schuljahren eine Hilfe, sie können diese auch als Stütze nutzen, um künftige Hindernisse zu umschiffen und Hürden zu meistern.

Der offizielle Teil der Feier begann mit einer Rede der Rektorin Alexandra Gaiser. Sie verdeutlichte den Absolventinnen und Absolventen, dass sie stolz auf die zurückgelegte Reise am BSBZ sein können. Die Rektorin blickte vor allem auf die letzten Jahre, in denen das digitale Lernen mehr und mehr in den Vordergrund trat. In diesem Bereich seien die Jugendlichen bereits Experten, da die digitale Vernetzung in deren alltäglichen Leben präsent ist. Gaiser nannte Plattformen wie Instagram, Snapchat oder Tiktok. Scheinbar spielend leicht agieren die Schülerinnen und Schüler als Experten unter anderem bei Videoschnitt oder Bildbearbeitung. Gaiser betonte zudem die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Nur durch Gemeinschaft können Kräfte, Mut und Hoffnung entfacht werden. Selbst Enttäuschungen, Fehler und Streitigkeiten können in der Gemeinschaft aufgefangen und gemeinsam in positive Energie umgemünzt werden.

Danach übergab die Rektorin gemeinsam mit den Klassenlehrern die Zeugnisse sowie Preise und Belobigungen. Preise erhielten Daniel Braun, Daniela Egger und Cemilcan Uzun. Belobigungen gingen an Janis Knorr, Jan Traber, Noah Gebhardt, Stefanie Gheicev und Lian Ratzenberger. Den Hilde-Frey-Preis für den besten Werkrealschulabschluss am BSBZ erhielt Daniela Egger mit einem Gesamtschnitt von 1,2. Auch den Elternvertretern der Abschlussklassen wurde für das Engagement und die Unterstützung gedankt.

In den Dankesreden von Elternvertreterin Heike Frey und Klassensprecherin Alina Graslaub wurde auf die gemeinsamen Schuljahre zurückgeblickt und die Zusammenarbeit gelobt. Der Dank galt allen Lehrerinnen und Lehrern sowie am Schulleben beteiligten Personen, die ihren Teil zu den erfolgreichen Abschlüssen beigetragen hatten. Nach einem letzten gemeinsamen Klassenfoto und verschiedenen Fotos vor der Fotowand verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler, um ihren Abschluss in verschiedenen Locations weiterzufeiern.