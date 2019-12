Das letzte Auswärtsspiel des Jahres steht an

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach müssen am Sonntag, 8. Dezember, bei ihrem letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr bei den TSF Ditzingen antreten. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Sporthalle der Konrad-Kocher-Schule in Ditzingen.

Nachdem die TG am vergangenen Wochenende ihren ersten 3:0-Sieg der Saison einfahren konnte, will die Mannschaft dies nun auch gegen Ditzingen weiterführen. Die TSF sind kein unbekannter Gegner. So gab es schon in der vergangenen Saison zum Auftakt ein Aufeinandertreffen in Ditzingen, in dem die TG einen hart erkämpften Sieg erzielen konnte. Außerdem mussten die Gastgeber ihre letzten zwei Spiele jeweils mit 2:3 abgeben, weshalb sie sicher bestrebt sein werden, dies zu ändern. Die TSF Ditzingen belegen zurzeit den sechsten Platz in der Tabelle.

Das Ziel der TG muss es sein, wieder die eigene Fehlerquote zu reduzieren und eine konstante Leistung in allen Bereichen zu zeigen. Wichtig wird auch sein, das positive Gefühl aus dem letzten Spiel mitzunehmen und sich nicht von Fehlern runterziehen zu lassen. Wenn dies gelingt, ist in Ditzingen alles möglich.

Verzichten muss TG-Trainer Stefan Hecht am Sonntag weiterhin auf die Verletzten Sabine Ludwig und Leonie Matousek. Außerdem wird auch Cora Liebherr nicht zur Verfügung stehen, die an diesem Tag einen Jugendspieltag zu bestreiten hat.