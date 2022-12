Das Kursprogramm der Biberacher Ernährungsakademie

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) startet mit einer Reihe von Kursangeboten in das Jahr 2023.

Ein Backkurs zum Thema „Berliner & Co“ findet am Samstag, 14. Januar, von 9 bis 12 Uhr in der Schulküche des Landwirtschaftsamtes, Bergerhauser Straße 36, in Biberach statt. Bäckermeister Lars-Oliver Seidel zeigt dabei Tricks und Kniffe für die Herstellung von Berlinern und leckerem Fettgebackenem. Die Kosten für den Kurs betragen 15 Euro. Anmeldeschluss ist Dienstag, 10. Januar.

Unter dem Motto „Genussvoll, gesund essen und nachhaltig einkaufen mit 50-plus“ bietet die B-EA am Mittwoch, 18. Januar, von 11 bis 12 Uhr einen kostenlosen Online-Vortrag an. Die B-EA-Referentin Christine Schuster gibt dabei Tipps, wie man mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln kreativ, nachhaltig und gesund kochen kann.

Am Montag, 23. Januar, von 17.30 bis 21 Uhr geht es um „Gemüse aus der Region – Kohlgemüse“. Beim Kurzvortrag durch die B-EA-Referentin Verena Maucher erfahren die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer unter anderem: Warum wird Blaukraut zu Rotkohl? Welche Inhaltsstoffe machen die Kohlfamilie so wertvoll? Was ist bei Einkauf, Anbau und Lagerung zu beachten? Welche kinderfreundlichen Kohlgerichte gibt es? Anschließend werden verschiedene Kohlgerichte gemeinsam zubereitet und verkostet. Der Kochkurs findet in der Schulküche des Landwirtschaftsamtes, Bergerhauser Straße 36, in Biberach statt. Die Kosten für den Kurs betragen 15 Euro. Anmeldeschluss ist Dienstag, 17. Januar.

Ein Kochkurs zum Thema „Oberschwaben und seine Leibspeisen“ findet am Freitag, 27. Januar, von 18 bis 22 Uhr ebenfalls in der Schulküche des Landwirtschaftsamtes, Bergerhauser Straße 36, in Biberach statt. Die Teilnehmer lernen die traditionellen oberschwäbischen Leibspeisen kennen. Krautschupfnudeln, Maultaschen, grüne Krapfen und Spätzle stehen genauso auf dem Kochplan wie die süßen Hauptgerichte Dampfnudeln und Ofaschlupfer. Nach dem Kochen werden die Gerichte anschließend gemeinsam verzehrt. Die Kosten für den Kurs betragen 20 Euro. Anmeldeschluss ist Montag, 23. Januar.