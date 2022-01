Das Jubiläum steht an! - Die TG Biberach wird 175-Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Start in das neue Jahr 2022 hat auch für die TG Biberach ein ganz besonderes Jahr begonnen. Durch die offizielle Vereinsgründung im Jahr 1847, genauer gesagt am 10. Mai 1847 mit insgesamt 21 Gründungsmitgliedern, feiert die TG Biberach im Jahr 2022 nun schon ihr 175-jähriges Vereinsjubiläum. Ein beachtliches Alter, wenn man bedenkt welche historischen, gesellschaftlichen und auch sportlichen Ereignisse zwischen dem Jahr 1847 und heute liegen.

Durch die zahlreichen sportlichen Erfolge, Beteiligungen an unzähligen Meisterschaften, regional sowie international, und Wettkampferfolgen, von denen sich die Sportler*innen der insgesamt 27 unterschiedlichen Abteilungen noch heute erzählen, machen die TG Biberach nicht nur zu einem der größten Sportvereine in ganz Baden-Württemberg, sondern auch zu einem der Erfolgreichsten.

Um die TG Biberach und vor allem auch die Geschichte, die sie mit sich trägt und in über 175-Jahren fest mit der Stadt Biberach verwurzelt hat in diesem Jubiläumsjahr noch einmal besonders herauszustellen, wenden wir uns an Sie, unsere Mitglieder und all diejenigen, die die TG Biberach über die Zeit von damals bis heute begleitet haben.

Im Zuge des Jubiläums organisiert die Geschäftsstelle der TG Biberach eine historische Ausstellung, in der die 175-jährige Geschichte der TG Biberach, für jeden zugänglich, visualisiert werden soll.

Dadurch, dass es in früheren Jahren noch nicht möglich war Bilder, Zeitungsartikel, Flyer oder auch Ausschreibungen für Wettkämpfe in vielfacher Form zu visualisieren oder zu verbreiten, sind wir auf ihre Hilfe angewiesen.

Wenn es Ihnen möglich ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Zeitdokumente, die direkt in Verbindung mit der TG Biberach oder ihrer 175-jährigen Geschichte stehen zur Verfügung stellen würden.

Die Bandbreite der Zeitdokumente ist groß und nicht auf bestimmte Stücke begrenzt. Es können von Zeitungsartikeln über Flyer bis hin zu Bildern oder Wettkampfausschreibungen alles bei der Geschäftsstelle der TG Biberach eingereicht werden.

Abgegeben werden können die Zeitdokumente direkt bei der Geschäftsstelle der TG Biberach oder einfach und ganz unverbindlich per Post beziehungsweise per E-Mail zugeschickt werden. - Abgabe bis spätestens zum 28.02.2022 bei der Geschäftsstelle der TG Biberach! E-Mail: geschaeftsstelle@tg-biberach.de, Adresse: Adenauerallee 11, 88400 Biberach.