Das ist die Vorgruppe von Sarah Connor in Biberach

Wer spielt als Vorgruppe beim Open-Air am Freitagabend auf dem Biberacher Marktplatz mit Sarah Connor und mit welchem Wetter müssen die Besucherinnen und Besucher rechnen? Hier gibt es die Antworten auf beide Fragen.

Seit Donnerstag ist bekannt, wer am Freitagabend vor Sarah Connor die große Bühne an der Stirnseite des Biberacher Marktplatzes betritt. Die österreichische Sängerin Tanyc wird mit ihrer Band das Open-Air-Konzert eröffnen. Sie arbeitet bereits als etablierte Sängerin, Percussionistin und Songwriterin für und mit vielen anderen Künstlern.

„Im Mittelpunkt ihrer eigenen Musik steht ihre einzigartige Stimme: mal engelsgleich glasklar, mal Vintage Soul, mal Femme fatale“, heißt es in der Presseinformation. Im vergangenen Sommer hat Tanyc ihr gleichnamiges Debütalbum herausgebracht.Sakrale und opulente Elemente finden darauf genauso zusammen wie Noir-Film-Soundtracks oder Twang-Gitarren.

Leicht geänderter Zeitplan

Etwas verändert hat sich auch der Zeitplan für das Konzert. So wird der Auftritt von Tanyc bereits um 19.30 Uhr beginnen, Sarah Connor wird dann gegen 20.30 Uhr die Bühne betreten. es empfiehlt sich also eine rechtzeitige Anreise.

So wird das Wetter

Und wie wird das Wetter am Freitagabend über Biberach? „Nach den wechselhaften Tagen gibt es am Freitagabend wirklich gutes Open-Air-Wetter“, sagt Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried beim Blick auf die Wettermodelle. „Den Regenschirm kann man getrost zu Hause lassen.“ Allerdings empfiehlt er die Mitnahme eines Pullovers oder einer Jacke. „Wir starten zwar um 19 Uhr mit 22 bis 23 Grad Celsius zunächst in einen warmen Sommerabend“, sagt Roth. „Es wird aber aufklaren und dann abkühlen bis auf etwa 14 bis 15 Grad Celsius gegen 23 Uhr.“

Für Kurzentschlossene, die das Wochenende mit einem spontanen Konzertbesuch beginnen wollen, gibt es noch Tickets an der Abendkasse. Diese öffnet um 17 Uhr.